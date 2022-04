I MacBook Air 11″ e 13″ nell’elenco dei prodotti obsoleti Apple

Stando a quanto indicato in una nota inviata ai centri di assistenza e vista dai redattori di MacRumors, Apple ha aggiunto due MacBook Air e un MacBook Pro alla lista dei prodotti obsoleti.

I computer che, a partire dal 30 aprile, saranno considerati obsoleti, sono:

MacBook Air 11″ inizio 2014

MacBook Air 13″ inizio 2014

MacBook Pro 13″ metà 2014

Apple aggiorna periodicamente un elenco di macchine e periferiche considerate come prodotti vintage e obsoleti, ovvero una lista di prodotti per i quali l’azienda non offre più assistenza. I possessori di iPad, iPhone, iPod o Mac in Europa possono richiedere assistenza e parti di ricambio da Apple o dai service provider Apple solo per i cinque anni successivi all’interruzione della produzione del prodotto.

Ricordiamo che i prodotti vintage sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di cinque ma meno di sette anni fa.

I prodotti obsoleti sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. La distinzione tra vintage e obsoleti ha senso solo in California e Turchia, mentre in Europa e in tutto il resto del mondo la distinzione è solo virtuale. Di fatto, quindi, i prodotti di oltre cinque anni, quelli vintage, come gli obsoleti, non hanno più assistenza per l’hardware direttamente da Apple. Questo non significa, ovviamente, che non la si possa avere da terze parti.