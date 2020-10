Apple al lavoro su nuove Apple TV con chip A12 e A14

Un “leaker” noto come “Fudge” su Twitter riferisce che Apple sta lavorando su versioni aggiornate di Apple TV: un primo modello dovrebbe includere una variante del processore A12 e un diverso modello un chip “tipo A14X”.

Secondo lo stesso leaker, Apple sta preparando anche un nuovo controller ma non è chiaro se con questo intende un Telecomando o un controller per i giochi. Fudge riferisce ancora che Apple sta lavorando con alcuni sviluppatori per offrire giochi stile console per Apple Arcade, il servizio di gaming in abbonamento sull’App Store per €4,99 al mese.

I nuovi titoli sarebbero giocabili solo con chip A13 Bionic o seguenti e dunque una versione aggiornata di Apple TV (con chip di nuova generazione) sarebbe fondamentale per sfruttare i giochi di nuova generazione.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020