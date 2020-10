4 passi per preparare i vostri dispositivi a iOS 14 e iPadOS 14

iOS 14 e iPadOS 14 sono disponibili nella versione finale orma da tempo: se non avete ancora effettuato l’aggiornamento ecco come prepararsi a iOS 14 e iPadOS 14, chi può scaricarlo e infine come e da dove farlo.

Perché aggiornare a iOS 14?

iOS 14 ha moltissime novità e importanti modifiche all’interfaccia, probabilmente le maggiori degli ultimi anni: Widget nella schermata home per avere più informazioni a portata di mano, organizzazione automatica delle applicazioni per genere e tipologia e frequenza d’uso, nuova interfaccia compatta per la chiamate telefonice e di tutte le app di comunicazione (FaceTime inclusa), funzione Picture in Picture per i filmati, nuove funzioni per i messaggi con risposte dirette nelle conversazioni di gruppo, menzioni e conversazioni in evidenza, nuovi stili nelle Memoji.

Ancora Mappe con percorsi pedonali e presentazioni curate di servizi funzione di traduzione delle lingue (ma per ora non disponibile in Italiano), traduzione integrata in Safari (non in Italiano), Siri ha più conoscenza di fatti e fornisce più risposte, avviso di password violate e App clip, elementi di applicazione che vengono scaricati e che si possono usare senza richiedere il download dell’applicazione completa e molto altro ancora. Tutte le novità di iOS 14 illustrate nei dettagli sono in questo approfondimento di Macitynet.

Perché aggiornare a iPadOS 14?

Anche se iPadOS continua a condividere tantissime funzioni e in generale il design grafico di iOS 14, Apple differenzia sempre più i due sistemi operativi con funzioni dedicate su misura per il grande schermo del tablet, più improntato verso la produttività e il multitasking. I Widget, già presenti da iPadOS 13, ora cambiano look e sono disponibili in diverse dimensioni, mentre la funzione Smart Stack usa l’intelligenza del dispositivo per mostrare i widget giusti in base a fattori quali l’ora, la posizione dell’utente, le attività.

Cambiano le Side Bar delle applicazioni Apple, come Foto, Calendario, Posta, Note, File e Musica per mostrare le informazioni più importanti sull’app in uso, potenziata la funzione Cerca che permette di lanciare app, accedere a contatti e file, consulente più informazioni al volo, banner più discreto per le telefonate e le chiamate FaceTime, con Scribble si scrive con Apple Pencil e il sistema trasforma il tutto in testo digitato, miglioramenti per la realtà aumentata ARKit e molto altro ancora. Tutte le novità di iPadOS 14 sono descritte in questo approfondimento di macitynet.

Con quali dispositivi è compatibile iOS 14 e iPadOS 14?

iOS 14 è compatibile con tutti gli iPhone compatibili attualmente con iOS 13, compresi i dispositivi più datati come iPhone SE e iPhone 6s. Per questi ultimi dovrebbe però essere l’ultimo aggiornamento possibile. Ecco qui di seguito su quali dispositivi potremo usare iOS 14

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7a generazione)

Nella lista non abbiamo incluso gli iPad, e ciò perché i tablet della Mela riceveranno l’aggiornamento iPadOS 14, che dovrebbe essere compatibile con tutti gli iPad in grado di eseguire iOS 13, ad eccezione di iPad mini 4 rilasciato a settembre 2015 e iPad Air 2 rilasciato a ottobre 2014. Questo significa che gli iPad compatibili con iPadOS 14, saranno i seguenti:

iPad Pro da 12,9 pollici

iPad Pro da 11 pollici

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad (7a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad Air (3a generazione)

Ordinaria manutenzione

L’aggiornamento in arrivo è un’ottima occasione per fare un po’ di pulizia cancellando tutte le applicazioni che non si usano da molto tempo o che si ritengono inutili. In questo modo si libererà un po’ di spazio di archiviazione prezioso per permettere l’installazione del nuovo iOS 14 o iPadOS 14. È una buona idea cancellare anche vecchie foto e video, curandosi di scaricarli prima sul computer con Photo su Mac o i corrispondenti su Windows o di farne una copia su iCloud, Dropbox, Google Photo o dove preferite.

Backup dei dispositivi

Gli aggiornamenti ufficiali Apple non portano con sè particolari problematiche e davvero di rado si registra la perdita completa dei propri dati quando si installa sul dispositivo una versione di sistema più recente. In ogni caso è consigliabile eseguire il backup dei propri dati.

L’operazione richiede pochi secondi e non risulta assolutamente invasiva. È possibile effettuare il backup attraverso iTunes, semplicemente collegando iPhone, iPod e iPad al computer tramite cavo e cliccare poi sul pulsante Effettua Backup. E’ anche possibile effettuare un backup tramite iCloud tramite connessione wireless. A tal fine è sufficiente recarsi nelle impostazioni di iOS o iPadOS, accedere alla funzione iCloud e cliccare sul pulsante Esegui Backup ora. A questo indirizzo le istruzioni dettagliate sui vari metodi per fare il backup di iPhone.

A che ora iOS 14 e iPadOS 14 saranno disponibili per il download?

Anche se Apple non annuncia l’orario effettivo di download, iOS 14 e iPadOS 14 dovrebbero essere rilasciati in Italia alle ore 19:00 circa: l’ora cambia da paese a paese. Come spesso è avvenuto in passato è molto probabile che si verifichino rallentamenti nei download o addirittura risulti impossibile accedere all’update, problemi tipici dovuti all’elevato traffico di rete generato da milioni di utenti di dispositivi iOS e iPadOS, tutti desiderosi di installare al più presto i nuovi sistemi operativi mobile di Cupertino. Verificate la disponibilità direttamente sulla homepage di Macitynet.

Quanto pesano iOS 14 e iPadOS 14?

La dimensione varia da dispositivo a dispositivo. Giusto per avere qualche riferimento, in passato alcune distribuzioni sono arrivate a pesare anche oltre 2 GB.

Come scaricare e installare iOS 14 e iPadOS 14



Il modo più semplice per scaricare e installare iOS 14 e iPadOS 14 è direttamente dal dispositivo andanndo in Impostazioni sul proprio iPhone o iPad. Questo è un sistema assolutamente valido per chi dispone di una buona connessione Wi-Fi. Se si sceglie questo aggiornamento – in gergo denominato OTA (over the air) – sarà sufficiente scegliere su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. A questo punto il dispositivo controllerà gli aggiornamenti disponibili e, a partire dalle ore 19, mostrerà la possibilità di aggiornamento a iOS 13 e iPadOS 14. Se l’update non appare subito, non preoccupatevi e riprovate dopo 5/6 minuti. Soprattutto nelle prime ore, i server potrebbero essere molto occupati e proporre “in differita” l’update ad alcuni utenti.

Dopo aver fatto clicca sul pulsante Scarica sarà necessario attendere. Il procedimento può richiedere un po’ di tempo, non solo nel caso di connessione lenta; appena rilasciato ci sarà un “ingorgo” dei server, per via dell’alto numero di download. Inizialmente potrebbero verificarsi dei rallentamenti nel download. Ma non è detto. In ogni caso, dopo aver scaricato iOS 14 o iPadOS 14 apparirà a schermo il tasto per installare.

Cliccando su Installa, accettando i Termini e le Condizioni di Apple avrà avvio il processo di istallazione vero e proprio. Da questo momento, e fino al successivo riavvio, il dispositivo non potrà essere utilizzato in alcun modo.

Come scaricare e installare iOS 14 e iPadOS 14 tramite iTunes

Se non riuscite a effettuare l’aggiornamento in modalità wireless sul vostro dispositivo iOS o iPadOS, potete aggiornarlo manualmente tramite iTunes su un computer autorizzato. Se il vostro computer usa l’Hotspot personale del dispositivo iOS che state aggiornando, collegate il computer a una rete Wi-Fi o Ethernet differente prima di eseguire l’aggiornamento. Di seguito, ecco come procedere:

Installate la versione più recente di iTunes sul computer (si scarica da qui) Collegate il dispositivo al computer Aprite iTunes e seleziona il dispositivo. Fate clic su Riepilogo, quindi su Verifica aggiornamenti.

iPhone o iPad lento dopo l’installazione?

Solitamente dopo un aggiornamento importante (come nel caso di iOS 14 e iPadOS 14) si potrà avvertire una iniziale lentezza del sistema subito dopo il riavvio post installazione. Generalmente si tratta di una problematica normale e momentanea: dopo un primo periodo in cui il sistema si assesterà, iPhone e iPad torneranno ad essere fluidi e veloci come sempre.

Nel caso in cui, invece, la lentezza dovesse prolungarsi per un tempo più lungo, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo. Ed allora, prima ancora dell’installazione di iOS 14 o iPadOS 14 potrebbe essere consigliabile effettuare un backup di tutti i dati, così da non perderli dopo un eventuale ripristino.

