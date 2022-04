GoPro Hero 10 Black Bones è l’action cam per droni

C’è una nuova action camera GoPro, leggermente diversa però dalle altre: si chiama Hero 10 Black Bones ed è progettata appositamente per essere utilizzata come videocamera FPV con i droni. Per molti aspetti è una versione ridimensionata e alleggerita della Hero 10 Black, ma presenta ampie prese d’aria per il raffreddamento della circuiteria interna che dovrebbero aiutarla a registrare a risoluzioni con framerate più elevati.

Questo modello pesa solo 54 grammi, il che la rende la GoPro più leggera mai realizzata dall’azienda, ed è perciò l’ideale per il montaggio sulla parte anteriore di un drone. Come per la Hero 10 Black, ad alimentarla c’è il processore G2 che permette di registrare video fino a 5K in 4:3 e a 30 fps, oppure in 4K a 60 fps o in 2,7K fino a 120 fps. Questo componente abilita anche la funzionalità HyperSmooth che usa algoritmi di stabilizzazione elettronica in modo da rendere le riprese quanto più fluide possibili.

E come per qualsiasi altra GoPro, è possibile controllarla usando i due pulsanti presenti sulla videocamera oppure tramite l’app per smartphone Quick The Remote di GoPro o persino il trasmettitore del drone. E’ anche compatibile con le batterie dei droni attualmente esistenti, in modo da potersi collegare e beneficiare dell’autonomia del veivolo.

Si monta sul drone tramite una sola vite oppure è possibile usare l’adattatore in dotazione che permette di fissarla sugli accessori e sui supporti esistenti di GoPro. Usa per altro il connettore standard dei droni FPV, il che consente una facile configurazione per tutti quei droni compatibili con questo sistema.

GoPro Hero 10 Black Bones sarà disponibile negli Stati Uniti al prezzo lancio di 400 dollari (anziché 550) e include 12 mesi di abbonamento GoPro, col quale si ottiene l’accesso illimitato al cloud per il backup e l’autocaricamento dei file, l’uso completo dell’app Quick, sostituzioni gratuite della telecamera “senza fare domande” e fino al 50% di sconto sull’acquisto di altri prodotti sul sito ufficiale. Al momento non ci sono piani che prevedono il lancio di questa telecamera al di fuori degli Stati Uniti.

A inizio aprile il costruttore ha presentato GoPro Volta, un accessorio tutto in uno che funge da treppiede, maniglia, telecomando e batteria.