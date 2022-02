Apple svolta in India, il fatturato iPhone supera tutti

Un nuovo rapporto suggerisce che Apple ha raggiunto in India un punto di svolta, con la società che con iPhone sembra aver registrato nel paese più fatturato nel reparto smartphone rispetto a qualsiasi altro marchio. Si tratta certamente di una notizia importate e inaspettata, se si considera che nel 2018 la quota di mercato Apple nel settore smartphone del paese faceva registrare solo l’1%.

Ovviamente, il dato registrato non è sufficiente a far uscire Apple dalla categoria “altri” quando si guarda alle vendite complessive di smartphone, con la quota iPhone – misurata in unità vendute – è ancora abbastanza bassa.

Xiaomi ha guidato il mercato con una quota delle spedizioni del 24%. Il marchio ha anche raggiunto la sua quota più alta di sempre nel segmento premium, con una crescita del 258% su base annua. Samsung ha registrato il suo prezzo medio di vendita al dettaglio più alto di sempre nel 2021, raggiungendo una quota del 28%.

OnePlus ha registrato le spedizioni più alte di sempre in India nel 2021 e ha guidato il segmento premium a prezzi accessibili, quello compreso tra 400 e 600 dollari. Anche vivo ha detto la sua in India, guidando le spedizioni di smartphone 5G nel 2021, con una quota del 19%. Tra i primi cinque marchi nel 2021, realme è stato quello in più rapida crescita.

Tuttavia, Apple è stato uno dei marchi in più rapida crescita nel 2021 con una crescita delle spedizioni del 108% su base annua. Ha mantenuto la leadership nel segmento premium, quello da 450 dollari in sù, con una quota del 44%. Le offerte aggressive durante le festività natalizie, la forte domanda di iPhone 12 e iPhone 13 e l’aumento delle capacità “Make in India” hanno determinato una crescita elevata.

Tuttavia, secondo i calcoli di Counterpoint, Apple sembra aver ottenuto più entrate rispetto a qualsiasi altro rivale, per via del prezzo elevato dei propri terminali. La multinazionale di Cupertino con iPhone ha fatturato in India circa 2,09 miliardi di dollari per il trimestre scorso, superando Samsung con un fatturato di circa 2 miliardi di dollari.

«È un punto di svolta per Apple in India» dichiara Neil Shah, partner con sede a Mumbai e capo della ricerca presso Counterpoint Technology Market Research. «Gli indiani erano disposti a spendere soldi per telefoni premium durante la pandemia perché la vita di tutti ruotava attorno ai loro dispositivi e non c’era nient’altro per cui spendere».

Sembra che Apple abbia già iniziato a importare in India iPhone SE 3 e due nuovi iPad attesi tra marzo e aprile. Per tutti i dettagli sui risultati record dell’ultimo trimestre Apple rimandiamo a questo articolo di macitynet.