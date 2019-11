Apple Arcade non si ferma più: cinque nuovi giochi in catalogo

Apple Arcade non sembra più volersi fermare e a pochi giorni dal suo ultimo aggiornamento giochi, ecco in catalogo cinque nuovi titoli compresi nel canone mensile di 4,99 euro. Apple sta mantenendo la promessa di aggiungere circa 4 o 5 nuovi giochi ogni settimana per gli abbonati. Se questo è il ritmo che Apple ha intenzione di mantenere, l’abbonamento mensile diventa ancor più conveniente.

Il primo dei nuovi giochi in elenco prende il nome di Jumper Jon , una sorta di platform a scorrimento orizzontale vecchia scuola, sia nelle grafiche, che nelle meccaniche. È interessante notare che si tratta solo del primo capitolo di gioco, e che altri saranno dunque in arrivo con futuri aggiornamento. Questi saranno tutti gratuiti per gli abbonati Apple Arcade.

Monomals, è invece un gioco musicale in cui l’utente potrà scegliere un piccolo animaletto DJ ed esplorare 21 livelli con vari ostacoli e sfide da superare, oltre alle Battaglie Arena. Si può anche anche comporre musica tramite editor MonoMaker. Ciò ti consente di condividere le proprie creazioni.

The Mosaic è stato originariamente annunciato per il rilascio su PC. Si tratta di un’avventura grafica in cui il giocatore impersonerà un protagonista dalla vita monotona, che lavora duramente per una mega corporazione e che non sembra avere più voglia di vivere. Durante un viaggio di lavoro, però, succede qualcosa di inaspettato e le cose iniziano a cambiare. Lo stile artistico è impressionante.

Star Fetched di Crescent Moon è il primo prodotto dell’editore su Apple Arcade. È un platform con meccanica di Woter Defense, ,a che da spazio all’esplorazione con meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Ci sono 6 mondi diversi da esplorare, con battaglie contro boss e oggetti da trovare. Un altro scroller laterale, che farà la felicità di tutti gli appassionati al genere. Super Mega Mini Party, ultimo dei nuovi giochi inseriti da Apple in elenco, è un gioco di società che include otto diversi mini-giochi. Questi supportano il gioco offline e online in modalità party. Interessante notare come anche i giochi di società di facciano strada attraverso Apple Arcade.