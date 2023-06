Apple arruola star delle arti marziali per lo spot sulla privacy in Cina

Apple ha pubblicato un nuovo video per promuovere le funzionalità di privacy dell’iPhone, presentandolo come un vero e proprio film d’azione creato appositamente per il mercato cinese.

Dopo il recente spot “The Waiting Room” che promuoveva la privacy dei dati sanitari, Apple ha rilasciato un altro video intitolato “Privacy su iPhone”, ma solo in Cina. Mentre lo spot precedente sui dati sanitari è visibile in tutto il mondo tramite il canale ufficiale su YouTube, il nuovo video può essere visto esclusivamente sul sito cinese di Apple. E’ visibile da tutti, senza necessità di VPN.

Il film, della durata di 63 secondi, è ambientato in Cina, ma è in teoria fruibile da tutti dato che non contiene alcun dialogo. L’unica nota audio è data da una canzone in lingua cinese, che siamo pronti a scommettere entrerà nella testa degli spettatori almeno il resto della giornata.

Il titolo del video tradotto in italiano recita, più o meno, “Mantieni al sicuro le tue informazioni personali, cosa molto importante per iPhone”. Questo mostra una serie di situazioni in cui diversi uomini in abiti eleganti tentando di rubare informazioni dall’iPhone di persone comuni, o almeno ci provano. Già, perché ad intervenire c’è sempre la star delle arti marziali Donnie Yen Ji-dan. Questi, indossa un completo completamente nero, tranne per il logo bianco di Apple con l’icona del lucchetto.

Il suo scopo è quello di far fuori i cattivi, mentre gli utenti rimangono completamente all’oscuro sia dell’invasione della loro privacy, sia della prevenzione di Apple.

ricordiamo che recentemente, nel suo costante impegno per la tutela della privacy, Apple ha lanciato una nuova campagna mirata a sottolineare l’importanza della protezione dei dati sanitari su iPhone. Come parte di questa iniziativa, Apple ha iniziato condividendo un nuovo documento sulla privacy dei dati sanitari.