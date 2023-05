Nuovi Mac alla WWDC? Ecco le conferme e non solo per i MacBook Air

A questo punto non è che servissero molte conferme sul lancio di nuovi Mac alla WWDC che si apre il prossimo 5 giugno. Lo spazio dell’informazione e delle indiscrezioni è talmente saturo da lasciare pochi dubbi al proposito ma se servisse qualche sicurezza in più, questa arriva dalla notizia secondo la quale Apple comincerà a offrire il trade-in per tre nuovi Mac a partire dal 5 giugno, data nella quale partirà la WWDC, l’annuale conferenza per sviluppatori.

Piuttosto qualche novità deriva dal fatto che dall’indiscrezione emerge che non ci saranno solo dei nuovi MacBook Air ma anche il Mac Studio,.

Apple ha presentato il Mac Studio a maggio dello scorso anno (qui la nostra recensione), offerto nelle configurazioni con chip M1 Max e M1 Ultra. Si tratta di processori piuttosto vecchi e che possono essere tranquillamente aggiornanti con i gli M2 Pro e M2 Max. Visto che si tratta di macchine pensate per un uso professionale è probabile che sia questo l’upgrade che andremo a vedere.

In precedenza Gurman in realtà aveva già riferito di possibili annunci hardware in concomitanza della WWDC, facendo però capire che Apple attenderà con ogni probabilità i chip M3 per aggiornare i Mac Studio ed evitare la “cannibalizzare” di un Mac Pro con Apple Silicon.

Apple will start accepting trade-ins of the Mac Studio, 13-inch M2 MacBook Air and 13-inch M2 MacBook Pro on June 5th, the same day as WWDC. Read into that as you will. I’m expecting new Macs at WWDC. https://t.co/Y7SL6sOA4o — Mark Gurman (@markgurman) May 27, 2023

Sono circolate voci di modelli di Apple al lavoro su MacBook Air e MacBook Pro con M3 ma, se arriveranno, non se ne parlerà prima della fine dell’anno.

Tutto quello che sappiamo finora di iOS 17 è riassunto in questo articolo; qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC del 5 giugno.