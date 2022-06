Apple arruola un altro fornitore per MacBook Air 2022

I portatili professionali di ultima generazione Apple, MacBook Pro 14” e 16” soffrono di tempi di spedizione previsti lunghissimi, che si protraggrono fino in estate inoltrata: forse per evitare che questo si ripeta anche per i prossimi MacBook Air 2022, sembra che Apple abbia assegnato gli ordini di costruzione a un terzo fornitore, la cinese Wingtech Technology.

Wingtech Technology va così ad affiancare Quanta e Foxconn, le altre due società che finora si sono occupate della produzione dei notebook per conto di Apple, stando a quanto segnala DigiTimes. L’aggiudicazione degli ordinativi di Cupertino arriva a meno di un mese di distanza da un report che segnalava l’espulsione di Wingtech Technology dalla catena di approvvigionamento di Apple per problemi di qualità.

Secondo le indiscrezioni Apple avrebbe preso questa decisione per la scarsa qualità delle immagini della fotocamera frontale, presumibilmente quella di Studio Display, in ogni caso occorre rilevare che Wingtech ha respinto voci e report in questione. Non solo: Apple ha migliorato la qualità dell’output della fotocamera frontale di Studio Display tramite aggiornamento software, escludendo così l’ipotesi di un difetto hardware.

Apple ha annunciato MacBook Air 2022 con processore Apple Silicon M2 di ultima generazione in occasione della conferenza WWDC 2022: queste macchine, insieme a MacBook Pro 13” M2, saranno disponibili nel mese di luglio, anche se Apple non ha specificato una data esatta.

Con design completamente rinnovato, simile ai modelli Pro, MacBook Air 2022 M2 offre uno schermo da 13,6 pollici con luminosità migliorata, videocamera frontale FaceTime 1080p, autonomia fino a 18 ore. Pesa solamente 1,22 kg ed è spesso solamente 11,3 mm.

Oltre ai tradizionali colori Argento e Grigio siderale arrivano anche le nuove tinte Galassia (oro chiaro – champagne) e Mezzanotte (blu scuro). In Italia il prezzo parte da 1.529 € per la versione con CPU e GPU a 8 core, 8GB di memoria unificata e archiviazione SSD da 256GB. Invece per la configurazione superiore con CPU 8 core e GPU a 10 core, 8GB di memoria unificata e archiviazione SSD da 512GB si parte da 1.879 euro.

Tutti i dettagli su MacBook Air 2022, inclusa la fotogalleria dal vivo realizzata in Apple Park, sono disponibili in questo articolo di macitynet. Sembra che Apple stia lavorando a un MacBook 12” forse addirittura con processori M2 Pro e M2 Max.