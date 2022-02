La pellicola Doodroo per effetto carta sugli iPad in offerta con skin per Apple Pencil

Se avete mai pensato di trasformare iPad in un vero e proprio blocco da disegno con la pellicola effetto carta l’impresa è a portata di… Apple Pencil.

Doodroo è la pellicola effetto carta studiata per iPad per permettere scrittura e disegno confortevoli e aiuta ad ottenere una superficie ad alta sensibilità ed estremamente reattiva dove scrivere o disegnare in modo realistico, proprio come se fosse su carta.

E’ In grado di generare tutte le sensazioni che si proverebbero scrivendo o disegnando su carta ma sfruttando la tecnologia. C’è anche un “plus acustico”: anche il suono è il medesimo che si otterrebbe disegnando su carta e aiuta a riportare alla memoria l’operazione “analogica” mentre si sfrutta il massima tecnologia digitale.

Per chi è indicata la pellicola Doodroo

Doodroo pensa a chi lavora con il mondo del disegno: tatuatori, architetti, grafici ma anche tutte le persone che disegnano con impegno e hanno necessità di un sistema tecnologicamente all’avanguardia in grado di emozionare.

Doodroo però non è adatta solamente a chi disegna: ecco che giornalisti, intervistatori, copywriter o chi semplicemente ha contatti con i clienti ed è abituato a scrivere a mano può utilizzarla per prendere appunti scrivendo “a mano” ma in modo digitale. Non solo in ambito business però, la pellicola creata da Doodroo è adatta anche agli studenti che desiderano prendere appunti o iniziare a disegnare e creare tramite tecnologia ma rimanendo sempre fedeli all’effetto carta. La sua marcia in più? Senza dubbio la tecnologia antigraffio che aiuta a far scorrere la matita in modo naturale e senza pensieri.

Non solo per disegnare: le funzioni extra di Doodro

Grazie alla tecnologia antigraffio permette di far scorrere con totale serenità la pencil apposita per disegnare o prendere appunti ma non è tutto; la pellicola applicata offre anche la funzione anti riflesso. Questa tecnologia permette quindi di utilizzare il proprio iPad in qualsiasi condizione di luce ed angolazione per leggere, navigare, usare i social o guardare un film.

Su quali dispositivi si può utilizzare Doodroo?

Noi abbiamo citato l’iPad che è forse uno dei dispositivi più utilizzati e diffusi ma può essere applicata facilmente anche su Surface Pro e Onyx Boox. Tra i motivi per sceglierla c’è la facilità di applicazione. Doodroo si dimostra anche particolarmente attento all’ambiente: il brand infatti, oltre a proporre un’alternativa alla carta meno inquinante, fa di più e contribuisce attivamente a ridurre le emissioni di carbonio prodotte dalle spedizioni. Come? Le compensa in modo certificato per evitare di pesare sul pianeta.

I vantaggi di Doodroo

Perfetta per scrivere su dispositivi mobili ricreando l’effetto carta

Ideale per chi disegna sia in ambito di studio che in ambito professionale

Le sensazioni sono effetto carta davvero anche nel suono e nel tatto

Risulta antigraffio e antiriflesso

È una scelta green che si impegna a ridurre il consumo di carta e a compensare le emissioni di CO2 attraverso azioni certificate

È adatta ad iPad, Surface Pro e Onyx Boox

È facile da applicare

Consente l’utilizzo in qualsiasi condizione di luce e angolazione

Garantisce lo scorrere naturale della matita lasciando che ci sia estrema precisione nel tratto

Per facilitare il cambio di approccio al disegno su iPad Doodroo ha riservato una offerta ai lettori di Macitynet.

Partendo da questo link avrete il bundle con la doppia pellicola e la skin per Apple Pencil (in qualsiasi versione) al prezzo di 35,50 € invece di 44.40 e con spedizione gratuita in Italia. Per ottenere lo sconto finale è necessario inserire il codice coupon MACITYFEB22.

L’offerta è valida solo fino a Lunedì 7 Febbraio ore 24.00