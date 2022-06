Black Shark 5 Pro: il sogno per il gaming mobile in offerta lancio a 777 euro

Avanza una delle serie smartphone più apprezzate per il gaming, ottimizzate e studiate espressamente per il gioco in mobilità, ma in grado di adattarsi anche per l’utilizzo di tutti i giorni. Stiamo parlando dell’ultimissimo Black Star Pro 5, che avrà un prezzo di lancio di 777 euro, sfruttando anche il codice che proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Il brand è noto agli amanti del mobile Gaming, anche se questa volta si tratta di un terminale dalle caratteristiche top di gamma, che può essere utilizzato senza alcuna limitazione nel quotidiano. Tra le sue principali caratteristiche il processore, ormai ben noto: lo Snapdragon 8 Gen 1, che assicura prestazioni al top, anche in ambito gaming. Per assicurare prestazioni al massimo il terminale gode anche di un sistema doppio di raffreddamento, chiamato Anti-Gravity Dual VC Cooling System.

Il dispositivo eredita dal precedente modello una delle caratteristiche rapida Hyper Charge da 120 W, che permette di ricaricare la batteria da 4650 mAh in meno di 15 minuti. Una vera e propria manna dal cielo per i giocatori.

Sul frontale i giocatori potranno beneficiare di un Display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con il supporto alla profondità di colore a 10 bit, e una frequenza di campionamento del tocco senza pari di 720 Hz. Quel che continua a rendere questo terminale il perfetto compagno per il gioco in mobilità sono i trigger pop-up magnetici, che permettono di giocare con il comfort di veri controlli tattili, come se si stringesse tra le mani un pad. Non solo, il Black Shark 5 Pro permette di effettuare diverse combo toccando punti ben precisi e differenti dello schermo: si tratta di soluzioni che andranno a incrementare la precisione in determinati giochi; questo sistema prende il nome di Magic Press, assisto da motorini tattili lineari, che restituiranno per ogni tocco sensazioni differenti.

Ancora, tra i punti salienti del terminale non manca un sistema audio d’eccezione, per supportare al meglio l’esperienza sonora di ciascun titoli, senza dimenticare un triplo comparto fotografico, che migliora sensibilmente rispetto alla scorsa edizione, presentando una camera principale da 108 MP. A queste caratteristiche si affiancano memorie UFS 3.1 e memorie RAM LPDDR5 per assicurare che i dati vengano trasferiti alla massima velocità, così che l’installazione di giochi, il caricamento degli stessi e il passaggio da una scena all’altra risultino più rapidi che mai.

Avrà un prezzo di listino che parte da oltre 1000 euro, ma grazie all’offerta Super Early Bird sarà possibile acquistarlo a questo indirizzo a 777 euro, sfruttando i buoni sconto che appaiono nella pagina di vendita, più il coupon BSHARK5100.

Clicca qui per comprare.