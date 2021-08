Apple aveva una spia tra leaker di iPhone e comunità Jailbreak

Un utente noto nella comunità del jailbreaking per iPhone ha riferito di avere fatto il doppio gioco, quindi la spia o la talpa, per oltre un anno fingendo di fornire supporto alle organizzazioni che si occupano di hacking di iPhone, e allo stesso tempo fornendo informazioni ad Apple.

A riferirlo è il sito Motherboard spiegando che Andrey Shumeyko, noto con lo pseudonimo “YRH04E”, pubblicizzava informazioni riservate di Apple e prototipi rubati su piattaforme quali Twitter e Discord. All’insaputa di altri utenti della comunità che si occupa di jailbreak, forniva informazioni al Global Security team di Apple, permettendo all’azienda di contrastare la fuoriuscita di determinate informazioni e individuare i responsabili dei leaks. Nel maggio del 2020 sono state diffuse online informazioni su una pre-release di iOS 14; stando a quanto riferisce Motherboard, Shumeyko ha fornito ad Apple informazioni sulla persona che ha ottenuto e diffuso le informazioni, orchestrando l’acquisto di un prototipo di iPhone 11. Su quest’ultimo dispositivo, a quanto pare, era presente una pre-release di iOS 14, usata internamente dai dipendenti Apple per test, prima ancora di annunci ufficiali riguardo il nuovo sistema operativo, presentato in anteprima alla WWDC di giugno del 2020.

Shumeyko ha riferito che nell’estate del 2020 ha informato la multinazionale di Cupertino di essere in contatto con un dipendente di Apple in Germania che lavora nel team di Mappe. Il dipendente avrebbe offerto accesso ad account interni di Apple usati per le mail aziendali e ottenere accesso ad altri materiale. Shumeyko sarebbe rimasto in contatto con il dipendente di Apple e successivamente avrebbe appreso del licenziamento di quest’ultimo.

La ex spia Shumeyko afferma di avere fatto il doppio gioco con Apple nella speranza di “riscattarsi” per avere fatto parte della comunità di “leaker” che diffondono indiscrezioni sugli iPhone e ottenere ricompense (a suon di denaro) da Apple per le informazioni fornite. Il leaker-pentito avrebbe più volte fatto capire di voler essere pagato ma Apple a quanto pare non ha voluto cedere a questa sorta di ricatto ed è per questo che ora Shumeyko avrebbe deciso di rivelare tutto, noncurante di essere etichettato come doppiogiochista.