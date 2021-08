iPad 9 2021 con nuovo processore arriva in autunno

A settembre dello scorso anno Apple ha introdotto il suo tablet più economico di ottava generazione (qui la recensione di macitynet): Apple si appresta a sostituirlo con iPad 9 2021 con design più sottile e nuovo processore, un dispositivo previsto in arrivo in autunno.

La previsione è da accogliere con attenzione perché proviene da Mark Gurman, il giornalista statunitense di Bloomberg che che danni vanta ottimi agganci all’interno della multinazionale di Cupertino ed è in grado di offrire previsioni accurate sui futuri piani e prodotti Apple.

Negli USA l’attuale modello di iPad di ottava generazione è proposto a partire da 329 dollari, prezzo che scende a 299 dollari per professori e studenti che rientrano nel programma di sconti Educational di Apple.

Lo stesso tablet in Italia si può acquistare a partire dal prezzo ufficiale di listino di 389 euro nella versione solo Wi-Fi con 32GB di spazio di archiviazione. Specifiche tecniche e posizionamento di prezzo lo rendono il tablet più economico di Cupertino, indicato per studenti, scuole ma anche per gli utenti che desiderano un tablet Apple funzionale, versatile e dal prezzo abbordabile.

Per contenere costi di produzione e prezzo finale Apple ha conservato il design originale con grandi bordi e cornici intorno allo schermo, incluso il tasto Home con sensore di impronte Touch ID. Queste caratteristiche saranno mantenute anche per iPad 9 2021 o, meglio iPad di nona generazione, anche se praticamente da sempre Apple impiega semplicemente il nome iPad privo di numeri progressivi.

Secondo Gurman le novità principali consisteranno in un processore più recente e veloce rispetto ad Apple A12 del modello attuale, oltre a un design più sottile, anche se tra le righe sembra di capire che non si tratterà di un restyling completo. Anche iPad 9 2021 va così ad aggiungersi al lungo elenco di novità Apple previste in arrivo tra autunno e inverno: oltre agli iPhone 13 sono infatti attesi nuovi Apple Watch Serie 7, AirPods 3 con nuovo design, iPad mini completamente rinnovato dentro e fuori, infine nuovi MacBook Pro con processore M1X più potente.