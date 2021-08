Netflix supporta Audio Spaziale su iPhone e iPad

Secondo alcune voci Netflix stava lavorando per portare Audio Spaziale su iPhone e iPad già nel mese di gennaio di quest’anno, quindi ancora prima che Apple annunciasse la funzione per Apple Music, in ogni caso nel giro di poche settimane il colosso dello streaming aveva smentito le indiscrezioni, con non poca delusione da parte degli utenti Apple.

Ma nonostante anticipazioni e smentite finalmente ora ci siamo: il supporto per Audio Spaziale su Netflix è in fase di rilascio su iPhone e iPad a partire dall’ultimo aggiornamento dell’app da parte della società. Netflix non ha annunciato ufficialmente la funzione, in ogni caso è segnalata da diversi utenti dagli USA tramite social. Per poterlo sfruttare occorre avere iPhone o iPad con iOS 14 oppure anche iOS 15 attualmente in fase beta per programmatori e tester, oltre agli auricolari AirPods Pro oppure le cuffie AirPods Max di Apple.

Occorre rilevare che il supporto non risulta ancora disponibile per tutti gli utenti Netflix: il rilascio è in corso e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ per poterlo sperimentare personalmente, anche se l’attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga.

In secondo luogo Audio Spaziale su Netflix non è disponibile per l’intero catalogo di film e serie TV proposti, ma solo per alcuni titoli. Quando questa opzione è disponibile la voce Audio Spaziale seguita da ON oppure OFF viene visualizzata nel Centro di Controllo di iPhone e iPad che funzionano con iOS 14 o iOS 15 o le rispettive versioni di iPadOS.

Gli utenti di iOS e iPadOS 15 beta hanno a disposizione anche la funzione Spatialize Stereo, opzione che permette di simulare l’effetto audio spaziale anche a partire da contenuti audio e video che non supportano nativamente questa tecnologia, opzione che risulta disponibile anche per Netflix.

