Con i tagli Amazon chiude il sito di foto digitale Dpreview

Addio Dpreview: il nome di questo sito e la notizia potrebbero significare poco per un certo numero di lettori, ma per tutti coloro che sono appassionati di fotografia digitale la chiusura di quello che, probabilmente, è uno dei più importanti siti al mondo nel settore rappresenta un brutto colpo.

Dpreview, fondato nel 1998, è vittima della decisione di Amazon che lo controlla dal 2007 di tagliare il personale. Tra gli oltre 20mila lavoratori che l’azienda di Seattle ha deciso di licenziare (altri 9.000 negli scorsi giorni) ci saranno infatti anche i circa dieci dipendenti che si occupano di tenere aperto il sito e di svolgere recensioni scritte e in video, notizie, gestione dei forum e così via.

Dpreview, come accennato, rappresenta uno dei siti più popolari al mondo nel campo della fotografia digitale ed è anche tra i più autorevoli in assoluto. Chiunque abbia mai cercato la recensione di una fotocamera, dalla più economica a quella professionale e costosa, o abbia voluto capire quali fossero le migliori fotocamere in una certa categoria, si è certamente imbattuto negli articoli di Dpreview.

In conseguenza del licenziamento dello staff, dal 10 aprile non ci saranno più aggiornamenti; il sito resterà, dice Amazon, in modalità “sola lettura” per un tempo non determinato. Successivamente pare di capire che tutto l’intero patrimonio inestimabile di dati tecnici, prove, opinioni, classifiche e consigli, salvo ripensamenti o iniziative personali di appassionati (che dovranno però fare i conti con le leggi sul copyright) sarà perduto per sempre.

Fondamentali e destinati a sparire in un evento sciagurato per gli appassionati, anche le classifiche e i confronti tra fotocamere. Per loro natura questo tipo di dispositivi hanno un’elevata longevità e informazioni su una macchina di tre o quattro anni fa hanno ancora un valore molto elevato nel processo decisionale di acquisto. Questo discorso si rafforza quando si parla di obbiettivi.

Altrettanto prezioso e destinato a sparire è il contributo portato dalla platea di fotografi professionali e amatoriali in fatto di consigli, prove e informazioni, foto e test. Il forum di Dpreview è un faro per domande, dubbi, problemi, trucchi, informazioni utili a gestire la vita quotidiana nel campo della foto digitale.

Con il sito verrà chiuso anche il popolarissimo (410mila followers) canale Youtube, Dpreview TV, animato da Jordan Drake, e Chris Nichols; secondo quanto affermato da Drake il loro lavoro continuerà altrove, ma non è chiaro se i filmati da loro prodotti saranno anche essi destinati a essere cancellati