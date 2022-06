ID AERO sarà la prima tre volumi elettrica Volkswagen

Volkswagen ha diffuso i bozzetti del design di ID AERO, la prima berlina a tre volumi completamente elettrica per il mercato automobilistico cinese. A un primo sguardo, la nuova concept car colpisce per l’aerodinamica, il design e lo spazio.

L’anteprima mondiale digitale dello studio di pre-produzione avrà luogo lunedì 27 giugno (alle 14 ore italiana). Con ID AERO, Volkswagen amplia la gamma ID. nel segmento delle vetture di classe medio-alta, accelerando l’offensiva elettrica.

Come tutti i modelli della famiglia ID, la nuova berlina a tre volumi è basata sulla piattaforma modulare elettrica MEB di Volkswagen. Anche dal punto di vista stilistico segue il linguaggio formale della famiglia ID. Per esempio, il design esterno di ID AERO è fluido e preciso: le caratteristiche più evidenti che si vedono dai bozzetti dello studio di pre-produzione sono il frontale e il tetto aerodinamici, che promettono di contribuiire a ridurre il consumo energetico e ad aumentare l’autonomia.

La vendita sul mercato cinese della versione di produzione di Volkswagen ID AERO è prevista nella seconda metà del 2023. Il corrispondente modello di serie per i mercati nordamericano ed europeo sarà presentato nel 2023. La produzione della versione di serie di ID. AERO per i mercati europeo e nordamericano inizierà presso lo stabilimento Volkswagen di Emden.

Elli, brand del Gruppo Volkswagen, e MITNETZ STROM hanno recentemente presentato in Germania un progetto pilota a livello nazionale per l’integrazione dei veicoli elettrici nella smart grid. Nella prima fase sono coinvolti circa 20 proprietari di Volkswagen ID.31, ID.42 o ID.53 con l’obiettivo di rendere, in futuro, le auto elettriche parte del sistema energetico e utilizzare sempre più l’elettricità green prodotta localmente per la ricarica.

L’idea alla base: un algoritmo mette in relazione i piani di ricarica delle auto, la produzione locale di energia da fonti rinnovabili e le capacità disponibili nella rete di distribuzione e offre incentivi agli utenti. L’utilizzo flessibile della rete che ne deriva ha lo scopo di ridurre la frequenza dei colli di bottiglia nella rete elettrica e di creare vantaggi economici per i partecipanti.

