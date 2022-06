L’app IKEA cancella il tuo arredamento per provare il nuovo

Sembrava già incredibile quando IKEA lanciò l’app per provare i mobili in Realtà Aumentata (AR), ma con la nuova annunciata nei giorni scorsi è andata oltre ogni immaginazione: si chiama IKEA Kreativ e, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, è in grado di rilevare le pareti della stanza vista dallo smartphone per eliminarne virtualmente ogni arredamento presente, permettendo così all’utente di posizionare e provare a visualizzare in 3D e AR i vari prodotti IKEA, senza dover spostare nulla.

Così chiunque può vedere come ci starebbe un nuovo arredamento lasciando intatta la stanza così com’è, e quindi spostare, riposizionare e collocare nuovi mobili da acquistare poi su IKEA direttamente dalla stessa app, che ovviamente permette di aggiungere i prodotti di cui si è soddisfatti direttamente nel carrello.

Era il 2017 quando IKEA lanciò l’app Place che, grazie alle tecnologie di Realtà Aumentata introdotte da Apple su iOS 11, era in grado di virtualizzare in 3D proprio catalogo all’interno della casa dell’utente, mentre nel 2019 il software venne potenziato per permettere di visualizzare più di un prodotto AR alla volta. Per far funzionare tutto questo era necessario avere un iPhone dotato dello scanner LiDAR, mentre la nuova app Kreativ va persino oltre consentendone l’accesso anche agli altri dispositivi (computer compresi, via web) privi di tale componente.

La scansione infatti viene eseguita tramite quello che IKEA chiama Kreative Scene Scanner e utilizza il comparto LiDAR se presente, altrimenti l’utente deve semplicemente scattare una serie di fotografie della stessa stanza per permettere alle tecnologie di elaborarle ed assemblarle in una replica interattiva e grandangolare dello spazio, con grande fedeltà per quanto riguarda dimensioni e prospettiva.

A quel punto l’utente può eliminare manualmente i mobili e l’ arredamento esistenti, per andare poi a posizionare i nuovi presi dal catalogo AR di IKEA, provando e riprovando fino a che non ottiene la composizione desiderata. A quel punto come dicevamo può salvarla, condividerla e aggiungere nel carrello i mobili inseriti nell’ambiente virtuale in modo da poterli ordinare con facilità nella vita reale.

Se questo può sembrare già fantascenza è probabile che grazie alla nuova API RoomPlan di iOS 16 vedremo arrivare funzionalità ancora più avanzate. Tutte le novità principali di iOS 16 qui.