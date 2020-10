Apple celebra l’arrivo di iPhone 12 e iPad Air con le foto dal mondo

Nel gran giorno del debutto dei suoi nuovi dispositivi, Apple celebra l’arrivo di iPhone 12, iPhone 12 Pro e del nuovo iPad Air con una serie di foto che mostrano diverse fasi del lancio in tutto il mondo. Un debutto che arriva nel momento in cui gran parte delle nazioni e delle persone deve vedersela con una nuova ondata della pandemia.

Così alle curiose foto che mostrano interi carichi di pellets stracolmi di iPhone 12 e di tutte le novità Apple oggi disponibili, seguono fotografie di file ordinate negli Apple Store con poche persone, grazie al sistema di prenotazione Apple online, con ritiro in negozio a orario stabilito e scaglionato. Sono di Apple tutte le foto degli iPhone 12, 12 Pro e iPad e non solo che riportiamo qui di seguito nella fotogalleria:

Vista la situazione di allarme Covid, la maggior parte degli utenti ha preferito acquistare online iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPad Air con consegna tramite corriere. In ogni caso il colosso di Cupertino prevede un protocollo blindato e sicuro anche per chi preferisce comunque recarsi in un vicino Apple Store per il ritiro in persona.

Per tutelare la sicurezza dei clienti e dei dipendenti, Apple assicura sempre la distanza di sicurezza dalla fila di attesa, per ogni passaggio, fino all’acquisto e all’uscita dallo Store, con rilevamento della temperatura, disinfezione delle mani, pulizia e disinfezione più volte al giorno di tutti i dispositivi e delle superfici a contatto del pubblico e, naturalmente, l’obbligo di indossare sempre la mascherina.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo., invece tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPad Air 2020 è riassunto in questo articolo. Per le prime impressioni d’uso e fotogallerie di iPhone 12 e MagSafe di macitynet si parte da questa pagina. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.