iPhone 12 disponibili nei negozi nel mondo, le impressioni degli utenti

A partire da oggi, venerdì 23 ottobre, i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili nei negozi e consegnati agli utenti che li hanno preordinati online la scorsa settimana. Sui social fioccano le fotografie e anche le prime impressioni degli utenti che li stanno ricevendo e acquistando in vari paesi nel mondo, in base al fuso orario, a partire dalle scorse ore in Australia, Nuova Zelanda, poi in Giappone e in Cina e così via fino ad arrivare in Italia e, nelle prossime ore anche negli Stati Uniti e altrove.

got this iPhone 12 today! i cant wait to get the iPhone 12 Pro Max😩 pic.twitter.com/17ZLntCcW1 — 🎃MomoWeen🎃 (@MomokaRage) October 22, 2020

Anche se negli scorsi giorni negli USA sono state pubblicate le prime recensioni, e anche macitynet ha pubblicato foto e fotogallerie con le prime impressioni, è interessante consultare i post dei primi utenti che hanno tra le mani i terminali Apple di ultima generazione. Emergono infatti interessanti considerazioni e confronti da chi proviene da un iPhone precedente.

Coronavirus not stopping queue at Sydney Apple Store for iPhone 12. First guy in line has been here since 1130 last night pic.twitter.com/pIZGvdwPVp — Daniel Van Boom (@dvanboom) October 22, 2020

Ora che i primi iPhone 12 sono disponibili e nelle mani degli utenti, la maggior parte apprezza il nuovo design più squadrato, che richiama alla memoria alcuni dei modelli di iPhone più apprezzati degli scorsi anni, inclusi iPhone 4 e iPhone 5. Tantissimi gli apprezzamenti per le nuove colorazioni, soprattutto per iPhone 12 Pro blu pacifico.

Oltre al design, praticamente tutti gli utenti rilevano che gli smartphone di quest’anno risultano più leggeri rispetto ai modelli dello scorso anno che vanno a sostituire e non solo. Alcuni per esempio, come l’utente che si firma Kewal, nota che il nuovo iPhone 12 Pro risulta più leggero rispetto al precedente iPhone XS di due anni fa.

First impressions:

1. Feels lighter than my XS

2. Display seems to have a warmer tint

3. Transfer and setup with iOS 14 is a breeze

4. Vodafone 5G seems to be good in the area. Will update on the speeds soon@MacRumors #firstimpressions #iPhone12 Pro #Australia https://t.co/cWFSHsII5k — Kewal (@realkewal) October 22, 2020

Diversi anche gli utenti che notano una tinta del display più calda rispetto ai modelli precedenti, e molti sottolineano come i lati e bordi più squadrati offrano quest’anno una presa più salda e sicura. Il peso più contenuto e anche le dimensioni leggermente ridotte e ottimizzate, offrono per molti una migliore impugnabilità così, anche chi è abituato o preferisce solitamente smartphone più piccoli, si trova a suo agio per la prima volta con un display di dimensioni più grandi.

Per il momento emergono poche o quasi nessuna considerazione negativa, al di fuori delle note che rilevano la tendenza all’accumulo di impronte sui bordi laterali super lucidi in acciaio inossidabile di iPhone 12 Pro, come macitynet ha rilevato nelle prime impressioni, articolo che verrà aggiornato non appena la redazione avrà trascorso un po’ di tempo con iPhone 12 Pro per poter offrire una recensione approfondita.

