Apple svela le classifiche Top Podcast 2022 in USA e nel mondo

I podcast sono sempre più nelle orecchie di tutti e, a soddisfare la curiosità degli appassionati di questi contenuti audio, ora ci sono le classifiche di Apple che mostrano quali sono stati i migliori del 2022 in USA e nel mondo, suggerendo qualche programma che ancora non si conosce ai fan dei podcast e ai nuovi ascoltatori.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha anche pubblicato i podcast più ascoltati in Italia nel 2022: li trovate in questo articolo.

Le classifiche Apple Top Podcast 2022

Vi si accede dalla scheda Sfoglia dell’app Podcast, dove sono presenti vari grafici che mostrano i migliori spettacoli amati dagli editori e dagli utenti. Per esempio, sul podio dei podcast più ascoltati negli Stati Uniti ci sono, nell’ordine, Crime Junkie, The Daily e Dateline NBC mentre tra i nuovi programmi spiccano The Deck, Fly on the Wall e The Thing About Helen and Olga.

Tra gli spettacoli con il maggior numero di abbonati in USA ci sono invece Morbid, SmartLess e American Scandal. Audiochuck, che produce Crime Junkie e The Deck, è stato il podcaster più popolare negli Stati Uniti e durante l’anno il New York Times ha pubblicato il maggior numero di spettacoli con The Daily, This American Life e Serial. A proposito di Serial, Adnan Is Out è stato l’episodio più condiviso nel 2022.

Apple ha anche scelto Slow Burn: Roe vs. Wade come vincitore assoluto dell’Apple Podcasts Award e da allora lo spettacolo è diventato il podcast numero uno nella storia della piattaforma, raggiungendo le classifiche in tutte le categorie in oltre 100 paesi. Creato e condotto dall’editore esecutivo di Slate, Susan Matthews, questo podcast coinvolge l’ascoltatore narrando i cambiamenti culturali fondamentali avvenuti negli anni ’70.

L’elenco

Le classifiche di fine anno di Apple sono disponibili per gli ascoltatori in quasi 100 paesi e regioni, quindi come suggerivamo in apertura potrebbe valere la pena buttarci un’occhio specie se state cercando qualcosa di nuovo da ascoltare. Di seguito sono riportati gli elenchi completi.

Se invece volete scoprire quali sono i podcast italiani più seguiti su Apple Podcast nel 2022 potete fare riferimento a questo articolo.

Non solo podcast

Negli scorsi giorni Apple ha annunciato le app vincitrici degli App Store Awards 2022, le classifiche Top Chart di Apple Music 2022 e ha rilasciato la funzione Replay annuale con le tracce più ascoltate dell’anno.