Ehiweb Mobile ora anche con VoLTE

A circa un mese dal lancio ufficiale, Ehiweb Mobile ha riferito di avere gestito oltre 200 ordini in tre settimane e la vendita di circa 300 SIM tra privati e aziende, bilancio che l’azienda riferisce migliore delle aspettative iniziali.

I numeri possono sembrare bassi ma bisogna anche dire che il provider bolognese non ha predisposto alcuna campagna pubblicitaria.

Dopo aver presentato le proprie tariffe al pubblico, Ehiweb Mobile annuncia una novità prevista già dal suo esordio: la disponibilità del servizio basato sulla tecnologia VoLTE (Voice Over LTE).

Il VoLTE di Ehiweb Mobile, diffuso sulla rete Vodafone, offre ai clienti chiamate in alta definizione (HD) e isolate da rumori circostanti, con tempi di risposta rapidi e una qualità più nitida e ricca di dettagli. Contemporaneamente, è possibile restare connessi e navigare su rete 4G, ad una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, senza rallentamenti o interruzioni, sfruttando così tutti i vantaggi della connessione LTE.

Il VoLTE è incluso, senza costi aggiuntivi, in tutte le tariffe per privati e business, ed è già in funzione per chi ha attivato la propria SIM Ehiweb Mobile. I possessori di iPhone (versione iOS 15.4.1 o superiore) possono già usufruire del servizio che presto sarà disponibile anche sugli smartphone con sistema operativo Android, in particolare su Samsung, Xiaomi e Oppo.

Ehiweb Mobile conferma l’impegno per aumentare offerte e servizi per clienti privati e business: nel corso del 2023 è prevista l’attivazione del 5G e sono allo studio nuove promozioni, tariffe con minuti illimitati e l’arrivo delle eSIM virtuali.

“Il VoLTE è la nostra prima promessa mantenuta”, riferisce la Responsabile del Customer Care, Simona di Bartolo. E ancora: “Le sfide del 5G e delle eSIM sono un impegno che siamo contenti di prendere con tutti i nostri clienti, con le persone e le aziende che in futuro vorranno metterci alla prova, provare il valore di un customer care differente, e darci fiducia.”