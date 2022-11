Apple annuncia le app vincitrici degli App Store Awards 2022

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Awards 2022, ovvero le migliori app e i giochi per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch che quest’anno si sono distinti per aver «ispirato gli utenti a interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari».

I vincitori di quest’anno rappresentano una comunità eterogenea di sviluppatori e sviluppatrici da tutto il mondo. Le loro app e i loro giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale dell’App Store di Apple perché in grado di offrire esperienze eccezionali e perchè hanno un profondo impatto culturale.

Le migliori app

La moderna app social BeReal ha vinto il primo premio come App iPhone dell’Anno negli App Store Awards 2022, mentre su iPad il podio è stato conquistato dall’app prendiappunti GoodNotes 5.

Vince su Mac l’ultima versione di MacFamilyTree, software per costruire l’albero genealogico della propria famiglia mentre l’App Apple TV dell’Anno è ViX, del servizio di streaming di TelevisaUnivision che tuttavia in Italia non è ancora arrivato. Il cerchio dei dispositivi si chiude con Apple Watch dove invece spicca su tutti l’app fitness tracker Gentler Streak.

I migliori giochi

Per quanto riguarda invece l’aspetto ludico dei dispositivi Apple, il miglior gioco per iPhone del 2022 è stato lo strategico sparatutto Apex Legends Mobile, mentre su iPad vince Moncage, che a giugno si era già classificato tra i finalisti dei Design Award WWDC 2022 per la categoria Delizia e divertimento.

Il Gioco Mac dell’anno è invece Inscryption, un’odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder ed enigmi in stile escape-room, mentre su Apple TV domina il videogioco stealth spaghetti-western El Hijo. Chiude l’elenco il simulatore di vita da fattoria Wylde Flowers per la categoria Gioco Apple Arcade dell’Anno.

Categoria Impatto culturale

Quest’anno i redattori dell’App Store hanno anche scelto cinque app per premiare con App Store Awards 2022 «le idee che hanno avuto un impatto duraturo sulla vita delle persone e influenzato la cultura». Tra queste troviamo How We Feel che invita l’utente a riflettere sul proprio benessere emotivo e lo aiuta a esprimere a parole le emozioni più difficili proponendo strategie per gestirle sul momento.

Dot’s Home invece «mette in luce le ingiustizie abitative sistemiche e il loro impatto sulle comunità di colore» mentre Locket Widget permette all’utente di inviare foto direttamente alla schermata Home di amici e parenti: «in questo modo, favorisce un legame più profondo con le persone che amiamo, senza la pressione dei social network tradizionali».

Gli ultimi due vincitori sono poi l’app Waterllama che ricorda all’utente di bere e Inua – A Story in Ice and Time un’avventura mistica che permette »di ripercorrere eventi storici a cui si mescolano elementi delle tradizioni, del folklore e degli appassionanti racconti del popolo Inuit».