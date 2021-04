Apple continua a vendere iMac 21,5 a 1249 euro

Apple ha appena presentato il nuovi iMac con processore M1, colorato, e con display 4,5K a partire da 1499 euro. Anche se nella pagina principale sembra essere scomparso il vecchio modello iMac da 21,5 pollici, questo può essere ancora acquistato sul sito Apple a 1249 euro. Cliccando su confronta Mac, e scegliendo il “vecchio” iMac 21,5 pollici, compare ancora il tasto acquista.

Il modello ancora in vendita ufficialmente è quello senza Retina Display, mentre la generazione da 21,5 pollici 4K non è più a listino. Il modello ancora in vendita è quello con processore dual‑core a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz), archiviazione 256GB, processore Intel Core i5 dual‑core di settima generazione a 2,3GHz, turbo Boost fino a 3,6GHz, 8GB di memoria a 2133MHz, configurabile fino a 16GB, Intel Iris Plus Graphics 640, due porte Thunderbolt 3. Come già accennato, si tratta della versione con display sRGB 1920×1080. Il prezzo di listino è di 1249 euro.

Rimane, invece, inalterato il listino prezzi del modello da 27 pollici, che non è stato aggiornato da Apple, almeno per il momento. Questo modello da 27 pollici è ancora disponibile ufficialmente nel listino, con prezzi a partire da 2049 euro. Ricordiamo che tutte le varianti di iMac 27 pollici godono di processore Intel, e tutte hanno il display Retina 5K.