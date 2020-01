Apple da sola vale come tutto l’indice tedesco DAX 30

Nel 2019 il calo delle vendite iPhone in Cina aveva acceso i fatalisti sulla fine di iPhone e di Apple: a distanza di un anno esatto la multinazionale di Cupertino segna il suo migliore risultato trimestrale di sempre, un record che spinge Apple a valere più dell’intero indice tedesco DAX.

Nelle ore immediatamente seguenti l’annuncio dei risultati Apple primo trimestre 2020 la quotazione del titolo AAPL è ulteriormente aumentata di quasi il 2%, portando la capitalizzazione Apple a oltre 1.400 miliardi di dollari. Nel momento in cui scriviamo l’ondata positiva prosegue ma è più contenuta, intorno all’1,83%.

In ogni caso la capitalizzazione della multinazionale di Cupertino è di 1.393 miliardi di dollari, un importo colossale che supera ancora l’indice DAX tedesco. Il DAX include le 30 più grandi e capitalizzate società della Germania, per un valore complessivo di 1.360 miliardi di dollari. Al suo interno rientrano infatti colossi come SAP, la società chimica Linde, in gruppo industriale Siemes, il colosso delle assicurazioni Allianz e altri big ancora.

Il fatto che Apple valga da sola come l’intero indice DAX costituisce senza dubbio una curiosità statistica ma non solo: secondo alcuni osservatori, segnalati da The Guardian, il fatto evidenzia come la più grande economia europea stia prendendo terreno nel boom della tecnologia del 21esimo secolo.

Ricordiamo che nei risultati Apple primo trimestre 2020, che per Apple corrispondono agli ultimi tre mesi del 2019, la società ha registrato il fatturato più elevato di sempre pari a 91,8 miliardi di dollari, con profitti di 22,2 miliardi di dollari. Tutti i numeri e i dettagli in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di finanza e mercato sono disponibili ai rispettivi link. Invece per tutti gli articoli che parlano di Apple si parte da questa pagina.