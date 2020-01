Apogee Symphony Desktop, la scheda audio da scrivania

Apogee porta nei piccoli studi e sulle scrivanie dei professionisti il modello più performante della serie Symphony: si chiama Apogee Symphony Desktop e come suggerisce il nome stesso è la versione da scrivania destinata a tutti gli artisti che vogliono il meglio in un formato ridotto, con le medesime prestazioni e un prezzo chiaramente più abbordabile.

Presentata al NAMM 2020, questa scheda audio monta due unità rach da 19” ed è proposta al prezzo lancio di 1.200 dollari che salgono a 1.400 per la versione completa di effetti. Trattandosi di un prodotto annunciato da poco è difficile capire come funziona nel dettaglio ma basandoci unicamente sulla scheda tecnica sembra essere una macchina con del potenziale.

Il punto di forza infatti risiede nella parte software che sarebbe in grado di snellire in maniera significativa il carico di lavoro del computer al quale si collega attraverso i DSP che emulano le Channel Strip, i riverberi, i preamplificatori e via dicendo.

L’altra caratteristica che potrebbe attrarre i nostri lettori riguarda la compatibilità con le più recenti versioni di iOS 13 e iPadOS, consentendo così di sfruttare questa scheda audio non solo in mobilità attraverso un computer portatile, ma anche in qualsiasi altro contesto in cui un tablet o uno smartphone può risultare particolarmente utile.

Chi fosse incuriosito dalla nuova Apogee Symphony Desktop segnaliamo che tutte le informazioni nel dettaglio sono elencate sul sito ufficiale. Di seguito riportiamo una panoramica delle caratteristiche principali.

10 IN x 14 OUT canali audio simultanei

Risoluzione A / D e D / A fino a 24 bit / 192 kHz

2 preamplificatori microfonici Advanced Stepped Gain, con guadagno fino a 75 dB, impedenza variabile

Emulazione del preamplificatore microfonico Apogee Alloy (elaborazione analogica + modellazione DSP)

Elaborazione DSP hardware integrata dei plug-in Apogee FX Rack

Emulazione preamplificatore microfonico British Solid State

Emulazione preamplificatore microfonico American Tube anni ’50

Symphony ECS Channel Strip: versioni DSP native e hardware con EQ, compressione e saturazione

Include Symphony Reverb – Versione nativa

Workflow di plug-in flessibili a latenza zero: Stampa, Monitor e DualPath Link

1 ingresso strumento con impedenza variabile e stadio di ingresso FET per chitarra elettrica

Ingressi analogici: 2 x XLR-1/4 “combi (mic / linea), 1 x 1/4” (Hi-Z)

Uscite analogiche: 2 x 1/4 “(monitor)

2 uscite cuffie assegnabili: 1 x 1/4 “, 1 x 1/8”

I / O digitale: 2 x Toslink ottico (ADAT, S / PDIF)

Connettività computer: connettore USB su tipo C.

Display touchscreen dinamico per un controllo hardware completo

Controllo software: applicazione Symphony Desktop Control

MIDI su USB

Compatibile con iPad Pro, iOS 13

Tutte le notizie dal NAMM 2020 sono raccolte qui.