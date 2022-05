Alla Star Wars Celebration, da Volkswagen due ID. Buzz ispirati a ‘Obi-Wan Kenobi’

Due Volkswagen ID. Buzz molto speciali ispirati a ‘Obi-Wan Kenobi’ partecipano alla Star Wars Celebration di quest’anno ad Anaheim, in California (26-29 maggio). Parte della collaborazione del Marchio con la nuova serie, in arrivo su Disney+ il 27 maggio, le showcar ID. Buzz ‘Light Side Edition’ e ID. Buzz ‘Dark Side Edition’ sono presentati come van che “incarnano il lato chiaro e quello oscuro” con look accattivanti pensati per deliziare ed entusiasmare i fan di Star Wars.

Utilizzando speciali pellicole adesive sulla carrozzeria degli ID. Buzz, i designer hanno creato delle grafiche che trasmettono le due facce, ispirandosi in particolare a Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, due personaggi iconici della serie in uscita. I designer di Lucasfilm e della Volkswagen hanno lavorato in stretta collaborazione per questo progetto speciale.

“In stretta collaborazione con Lucasfilm, abbiamo unito il design funzionale e senza tempo dell’ID. Buzz con l’affascinante mondo dettagliato di ‘Obi-Wan Kenobi’”, ha spiegato il Responsabile del Design Volkswagen Jozef Kabaň. Questa filosofia ha ispirato anche la scritta ID. Buzz sul retro dei veicoli, che è stata disegnata con il classico carattere ‘Aurebesh’ di Star Wars, invece che con il carattere dei modelli Volkswagen standard. Altre scritte ispirate alla serie si trovano sui parafanghi.

ID. Buzz ‘Light Side Edition’

Basata sulla versione passeggeri dell’auto, il colore della sezione inferiore della ‘Light Side Edition’ è beige, ispirato alla tonalità della tunica di Obi-Wan Kenobi.

La cromatura lucida della parte superiore fa riferimento al design delle astronavi e dei droidi dell’universo di Star Wars. Una linea blu sul lato, che continua fino alla parte anteriore dell’ID. Buzz nei fari e nella striscia luminosa, simboleggia la spada laser blu di Obi-Wan. Le superfici in vetro dell’ID. Buzz sono di colore blu trasparente, in perfetta corrispondenza con l’illuminazione del sottoscocca. I loghi dell’Alleanza Ribelle si trovano sui finestrini laterali e al centro delle ruote. I cerchi personalizzati da 21 pollici richiamano il design dell’intero veicolo.

ID. Buzz ‘Dark Side Edition’

L’ID. Buzz Cargo fa da piattaforma per questa edizione. Attraverso le tonalità del nero e del rosso, l’ID. Buzz ‘Dark Side Edition’ incarna il Lato Oscuro. La pellicola è nera lucida nella parte inferiore della carrozzeria, mentre la parte superiore è rivestita di nero opaco. Le linee laterali, i fari, le strisce luminose e le superfici dei finestrini sono in una tonalità rossa, ispirata alla spada laser di Darth Vader. Il contrasto tra il rosso e il nero prosegue nelle luci rosse del sottoscocca. Il centro dei cerchi da 21 pollici e la carrozzeria dell’ID. Buzz portano il logo dell’Impero.

La nuova serie di Star Wars ‘Obi-Wan Kenobi’ è disponibile su Disney+ dal 27 maggio.

