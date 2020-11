Apple domina nei prodotti usati più ricercati in Italia

L’ondata del Black Friday quest’anno si rfa sentire anche sul mercato dei dispositivi di seconda mano, soprattutto nell’elettronica dove i prodotti Apple usati sono tra i più ricercati in assoluto. Nella classifica top 10 dei dispositivi di Elettronica più gettonati PlayStation 4 è al primo posto, seguita però da un lungo elenco di prodotti di Cupertino, in primis iPhone.

Al secondo posto infatti troviamo iPhone, al terzo posto iPhone 11, al quarto appare nientemeno che iPhone X che è stato lanciato nel 2017, al quinto posto iPhone 11 Pro. Le uniche due posizioni non Apple sono Samsung al sesto posto e i televisori all’ottavo posto. Il resto della graduatoria è completato da iPad, MacBook e al decimo posto Apple Watch. Così dei 10 dispositivi di elettronica più ricercati, ben 7 sono prodotti Apple usati.

I dati indicano che quest’anno gli italiani hanno iniziato a muoversi prima rispetto alla tradizionale maratona di sconti del Black Friday e Cyber Monday. Questo sia per rivendere i propri dispositivi usati prima di acquistare i nuovi modelli, ma anche come canale alternativo o complementare alla caccia di offerte a prezzi abbordabili disponibili sempre e ovunque. Dati e classifiche arrivano da Subito.it, il portale specializzato nella compravendita di prodotti usati che rileva una crescita sensibile di annunci e ricerche.

Nell’ultimo mese la categoria Elettronica ha registrato oltre 10milioni di ricerche, con un importante incremento del traffico non solo rispetto al mese precedente ma anche anno su anno, segnando +10% rispetto al 2019. Una crescita che si riflette anche nelle sottocategorie specifiche, e in particolare Console e Videogiochi +19%, Informatica +18%, Audio/Video +14% e Telefonia +12%.

Nella categoria Telefonia i prodotti Apple usati occupano 8 posizioni su 10, inclusa la prima. In ordine iPhone, iPhone 11, iPhone X, iPhone 11 Pro, poi al quinto posto Samsung, seguito ancora da iPhone 8, iPhone XS, Apple Watch e iPhone 11 Pro Max. Bisogna arrivare al decimo posto per trovare Xiaomi. Infine Apple occupa una parte importante anche nella classifica Top 10 Informatica: al primo posto MacBook, al secondo iPad, poi ancora iMac al settimo posto.

Videogiochi e musica per il lockdown

Nella categoria Videogiochi si conferma la prima posizione di PlayStation 4 insieme alla ricerca di giochi dedicati e della versione Pro. Interessante la presenza in seconda posizione di Fifa 21, che registra +288% di ricerche e oltre 500 annunci, che evidenzia come Subito possa essere una fonte di offerte interessanti anche su prodotti recenti.

Seguono poi in classifica Xbox (+36%), Nintendo (+13%) e Wii (+36%), che insieme a PS4 vanno a confermare il trend delle console come un must-have di una vera e propria passione o per nuovi utilizzi nati dal periodo attuale come il fenomeno del fitness in casa, che grazie a questi prodotti permette di unire divertimento e benessere.

Passione evidenziata anche nel mondo dell’Audio/Video, dove il tempo vissuto in casa sembra aver fatto ritrovare l’interesse per il vintage, con il ritorno dei giradischi (+21%), dello stereo (+8%) e del lettore CD (+22%), così come la voglia di dotarsi di strumenti in grado di amplificare le esperienze di ascolto vissute in casa, come diffusori(+10%), amplificatori (+22%), casse (+17%) e soundbar (+35%), con una preferenza per la marca Bose che supera la JBL, che si posiziona appena fuori classifica, ma registra un incremento di ricerche maggiore: 14% contro 7%.

Tutte le offerte Black Friday segnalate su macitynet sono disponibili da questa pagina: per ricevere tutte le migliori occasioni al volo selezionate dalla redazione di macitynet per Black Friday e Cyber Monday è possibile registrarsi al canale Telegram dedicato.