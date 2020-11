Kit irresistibile, termometro a infrarossi e saturimetro a soli 11 euro

Termometro a infrarossi e saturimetro a soli 11 euro. Praticamente meno di 6 euro per ciascuno, un prezzo che difficilmente riescono ad offrire altri prodotti della concorrenza, proposto in questi giorni perché siamo dentro la settimana del Black Friday. Si risparmia quasi l’80% perché solitamente il pacchetto viene venduto per circa 42 euro: siccome il coronavirus è lungi dall’abbandonare queste terre, vale la pena prendere seriamente in considerazione l’acquisto se ancora non li avete.

Particolarmente utili in questo periodo di pandemia, questi due strumenti permettono di tenere sotto controllo la salute in pochi secondi, così al primo malessere ci si può togliere subito il dente e capire se è il caso di sentire il proprio medico oppure no. Abbiamo parlato a lungo di entrambi i prodotti, anche prima di scoprire che nel mondo stava per arrivare un virus così letale, perché effettivamente sono utili per diagnosticare anche altre patologie visto che forniscono alcuni dei dati utili a qualsiasi medico che intende fare una diagnosi più approfondita.

Col termometro ci misurate infatti la temperatura corporea ed essendo dotato di un sensore ad infrarossi, lo fate in mezzo secondo e senza alcun contatto fisico. Basta puntarlo infatti alla tempia, ad una distanza compresa tra 1 e 5 centimetri, e schiacciare il pulsante di accensione per attivare la misurazione. Quello in promozione è dotato di un tasto MEM per tenere in memoria le ultime 32 misurazioni e un tasto MODE per cambiare la lettura da °C a °F e viceversa.

Lo schermo è di tipo LED ed è retroilluminato, il che vuol dire che sarà perfettamente leggibile anche al buio. Grazie alla modalità silenziosa infatti potete misurare la temperatura al bambino che dorme senza svegliarlo e potete leggere subito il valore misurato senza dover accendere la luce. Dal design piuttosto ergonomico, è anche dotato di un sistema di spegnimento automatico (dopo 20 secondi di inattività) in modo tale da preservare le batterie qualora ci si dimenticasse di spegnerlo.

Il saturimetro invece è un compatto dispositivo che va agganciato al dito di una mano come una molletta e, in otto secondi, è in grado di mostrare sia la frequenza cardiaca che, come suggerisce il nome del dispositivo, la quantità di ossigeno presente nel sangue. E’ considerata “normale” una percentuale di saturazione compresa tra il 95 e il 100%: tra 90 e 95% c’è una lieve ipossia in corso e in quel caso è bene contattare subito il proprio medico di fiducia. Sotto il 90% c’è una severa deficienza di ossigeno ed è il caso di agire tempestivamente. Anche qui ci sono display LED retroilluminato, sistema di spegnimento automatico per preservare la batteria ed un solo pulsante che facilita accensione e spegnimento del dispositivo.

Entrambi sono alimentati da due batterie ministilo AAA non incluse in confezione. Come dicevamo, se siete interessati all’acquisto, li trovate in promozione Black Friday su Cafago. Lo sconto è pari al 78%: anziché 42,08 euro li comprate insieme per soli 11,04 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.