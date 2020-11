Documenti, Fogli e Presentazioni di Google per iOS possono modificare i file Office

Dopo l’aggiornamento per la versione web lo scorso anno e di Android a settembre, Google finalmente ha deciso di mettere mani alle app Documenti, Fogli e Presentazioni per iOS, che ora possono modificare i file di Office.

Si tratta di un aggiornamento importate, e che permette, ad esempio, ad un’organizzazione di ricevere documenti Word da clienti e altre fonti, ma di utilizzare gli strumenti di produttività di Google per modificarli.

La novità permette di modificare, commentare e collaborare ai file di Microsoft Office utilizzando gli strumenti di collaborazione in tempo reale offerti da Documenti, Fogli e Presentazioni. Più nel dettaglio, sono interessati dalla modifica, e quindi sono supportati, i seguenti tipi di file Microsoft:

Word : .doc, .docx, .dot

: .doc, .docx, .dot Excel : .xls, .xlsx, .xlsm (file Excel abilitati per macro), .xlt

: .xls, .xlsx, .xlsm (file Excel abilitati per macro), .xlt PowerPoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot

La possibilità di modificare i documenti di Office in Documenti, Fogli e Presentazioni Google per iOS è stata implementata oggi sia per gli account personali, che per quelli aziendali, quindi per Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i lienti di G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.