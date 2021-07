Apple è interessata ad acquistare Hello Sunshine di Reese Witherspoon

La società di produzione multimediale Hello Sunshine di Reese Witherspoon starebbe pensando alla vendita, dopo che Apple e altri grandi nomi del settore hanno espresso interesse per la sua acquisizione.

Citando fonti che hanno familiarità con la questione, il Wall Street Journal riferisce che Hello Sunshine sta lavorando con società di investimento per esplorare una potenziale vendita, con una valutazione della società che si aggira attorno a 1 miliardo di dollari. Non è noto se Hello Sunshine troverà un offerente adatto, e non è chiaro se Apple stia ancora pensando ad un accordo.

La società di media di Witherspoon è responsabile di programmi di successo come “Big Little Lies” di HBO, “Little Fires Everywhere” di Hulu e una serie di originali AppleTV+ attuali e futuri tra cui “The Morning Show”, “Truth Be Told”, “My Kind of Country”. , “Surface ” e ” The Last Thing He Told Me”.

Sebbene i dettagli non siano stati riportati, l’interesse di Apple per Hello Sunshine derivava probabilmente dall’importanza dell’azienda nel suo programma di produzione.

Diversi importanti servizi di streaming stanno cercando un vantaggio in quello che è diventato un settore altamente competitivo. Netflix è il leader indiscusso del settore, con un’invidiabile lista di esclusive e un flusso costante di originali, ma i servizi innovativi di Disney, HBO e NBC vantano enormi cataloghi e stanno riducendo il divario.

Con i clienti che ora cercano nuovi contenuti, gli operatori del settore sono desiderosi di assicurarsi produttori di successo affidabili per scavalcare i concorrenti, e sono disposti a pagare ingenti somme per avere questa opportunità. Ad esempio, Amazon a maggio ha firmato un accordo da 8,45 miliardi di dollari per acquistare MGM.

