Tronxy XY-3 SE, in offerta la stampante 3D anche con due estrusori e incisore laser

Tronxy XY-3 SE è, probabilmente, una delle stampanti 3D più versatile che ci sia, adatta certamente a chi si accosta al mondo della stampa per le prime volte, ma che vuole qualcosa di più.

Ed infatti, è disponibile in tre diverse varianti, ciascuna con funzioni diverse. C’è pure la versione con due estrusori e quella con incisione laser. Si acquista in offerta lampo a partire da 316 euro circa. Clicca qui per comprare.

Tronxy XY-3 SE è una stampante 3D che si monta facilmente, in pochi minuti, e che arriva a casa nel solito kit di montaggio di pochi semplici pezzi. Ha dimensioni, tutto sommato, contenute, pari a 255 x 255 mm x 260 mm, e viene proposta in tre diverse varianti, a seconda quello che si desidera ottenere.

Una prima versione, quella base, offre una classica stampa 3D, con un estrusore di filamento singolo. La stessa stampante più essere acquistata in versione con modulo per la incisione a laser, da installare al fianco dell’estrusore, così da avere, di fatto, una doppia macchina, in grado di stampare, oltre che di incidere le superfici, come il legno ad esempio.

Non solo, Tronxy XY-3 SE è disponibile anche in una terza versione, probabilmente quella più evoluta. Non solo in questo caso si avrà la possibilità di incidere a laser, ma in questo caso gli estrusori saranno due, così da poter stampare in modo molto più complesso, quindi con due filamenti, dando vita a creazioni bicolore.

Le caratteristiche tecniche sono quelle di una stampante ottima per iniziare ad approcciarsi al mondo 3D. Si tratta di una stampante in grado di utilizzare filamenti in PLA, ABS, PETG, legno e TPU.

Gode di un ripiano in vetro rimovibile, e di un estrusore con doppia ventola di raffreddamento. Dispone anche di un pratico schermo LCD da 3,5 pollici, così da poter impostare la stampante in modo intuitivo, per prepararla al meglio alla stampa.

Gode anche di quelle funzioni di ripresa stampa automatico, nel caso in cui ci fosse un distacco di corrente improvvisa e indesiderata.

Permette di essere gestita dai software più noti nell’ambito della stampa 3D, come Cura, ad esempio, ed è in grado di stampare file STL, OBJ, DAR, AMF e di gestire i G-Code.

Potete acquistare la Tronxy XY-3 SE nelle versioni tre diverse versioni, di seguito i link per l’acquisto: