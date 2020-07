«Apple è pronta per lanciare alcuni nuovi prodotti»

Finora il misterioso leaker che si firma L0vetodream non ha sbagliato una anticipazione su Apple e nel suo ultimo post dichiara che la multinazionale di Cupertino è già pronta per lanciare alcuni nuovi prodotti.

Pur essendo estate non è il periodo più caldo dell’anno per novità marchiate Mela morsicata e nemmeno per l’industria dell’elettronica di consumo in generale. Per di più a giugno c’è stata la valanga di novità su sistemi operativi, software e novità per sviluppatori con una ricca edizione della WWDC 2020, che segna l’inizio della migrazione dai processori Intel ad Apple Silicon.

Vero è che secondo le indiscrezioni all’ultimo minuto prima della WWDC20 alcuni attendevano un nuovo iMac con bordi e cornici più sottili e design rivisto, macchina che però non si è materializzata all’evento. Così anche se il misterioso leaker non offre nessuna indicazione in merito ad «alcuni prodotti» pronti per la spedizione, molti pensano a un possibile aggiornamento di iMac con processore Intel. Questo prima dell’altro refresh più atteso che porterà il primo iMac con processore Apple ARM, ma previsto in arrivo entro la fine di quest’anno.

in my dream some products are ready to ship — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020

Ma il toto prodotti Apple papabili per il lancio è ancora lungo e include AirTags, i piccoli dispositivi da applicare a borse, valige e oggetti preziosi o importanti per non perderli mai, una nuova versione più piccola ed economica dello speaker smart HomePod infine anche una nuova Apple TV. In realtà il set top box video di Apple è forse quello che più richiede un refresh, visto che il modello attuale è stato introdotto nell’ormai lontano 2017 e gioverebbe di processore e specifiche più sostenute e aggiornate.

In definitiva, anche se questo non è un periodo tradizionalmente associato a lanci di Apple, l’indicazione di alcuni prodotti in arrivo da parte di un leaker finora attendibile è da prendere in considerazione. Ricordiamo che la stessa firma ha indicato esattamente il giorno di lancio e tempistiche di iPhone Se, il nome macOS Big Suo prima di chiunque altro e molte altre novità ancora.

