iPhone 15, Apple toglie l’esclusiva dei display a Samsung

Samsung Display non sarà più l’unico fornitore di schermi per nessuno degli iPhone della prossima serie numero 15. Per gli iPhone 14 Plus e 14 Pro Apple si era infatti affidata soltanto a Samsung garantendogli l’esclusiva e pare intenda procedere nello stesso modo anche per i pannelli OLED di iPad, ma secondo Ross Young ogni modello della gamma di iPhone in arrivo in autunno si affiderà invece a più di un fornitore.

Nel suo ultimo tweet inviato agli abbonati l’analista scrive infatti che «Sebbene Samsung abbia rifornito esclusivamente due modelli della serie 14 di iPhone, il Pro e il Plus, per quanto riguarda la serie di iPhone 15 non avrà nessuna esclusiva». Young non approfondisce l’argomento quindi non sappiamo da dove provengano le sue informazioni; tuttavia i suoi precedenti riguardo le anticipazioni che circolano intorno al settore dei display ci garantiscono un alto grado di affidabilità.

D’altronde non sarebbe la prima volta: Apple infatti in passato si è già affidata a più fornitori per gli schermi dei suoi iPhone quindi questa notizia – che per altro si riallaccia ad un rapporto di settembre secondo cui Apple avrebbe trasferito a Samsung un maggior quantitativo di ordini per gli schermi di iPhone 14 Pro, insieme alla richiesta di potenziarne il controllo qualità – se confermata, segnerebbe un ritorno alle vecchie strategie di approvvigionamento di Apple.

Chi si spartisce la torta

A inizio anno infatti era circolata la voce che Apple stava ordinando gli schermi per iPhone 15 al colosso cinese BOE che, se tutto andrà secondo i piani, produrrà il 70% di tutti i pannelli per iPhone 15 e 15 Plus. Insieme a Samsung, anche LG dovrebbe occuparsi di una parte della produzione, e pare stia lavorando a stretto contatto con Apple per la costruzione dei display pieghevoli. Sempre stando alle ultime indicrezioni di settore, in precedenza Samsung ha perso degli ordini da Apple per i pannelli di iPad Pro perché pare non volesse dare priorità al sistema OLED a due stack che Apple invece chiedeva. Successivamente però, probabilmente conscia di quanto stava perdendo (anche per via della crisi che erode le vendite nell’elettronica), sembra si è adoperata per riconquistare quegli ordinativi.

Tutte le anticipazioni sui prossimi iPhone 15 in arrivo a settembre sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito.