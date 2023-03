Gli auricolari Nothing Ear (2) arrivano il 22 marzo

Gli auricolari Nothing Ear (2) di seconda generazione saranno annunciati il prossimo 22 marzo, con l’azienda che si prepara a un’imminente presentazione. Mentre si attendono ulteriori notizie sul successore di Nothing Phone (1) alimentato da Android, la startup con sede a Londra ha confermato che gli auricolari Ear (2) di seconda generazione verranno lanciati il 22 marzo in un evento in diretta streaming.

Nessuna ulteriore informazione è stata condivisa oltre a una immagine criptica con uno scarabeo e quella che sembra essere una custodia trasparente per gli auricolari Bluetooth. Un leak precedente aveva suggerito che il design rimarrà pressoché identico al modello di prima generazione, ma con alcune piccole modifiche per perfezionare l’adattamento e la finitura di queste Nothing Ear (2).

Mentre il Nothing Ear (1) è risultato essere un dispositivo abbastanza solido per il prezzo, il primo prodotto dell’azienda di proprietà di Carl Pei è stato comunque ben accolto nel mercato competitivo degli auricolari wireless. Il design trasparente e la cancellazione del rumore ANC hanno contribuito a far vendere il prodotto, ma caratteristiche come Google Fast Pair sono stati probabilmente i motivi che hanno convinto i fan Android a dare uno sguardo al prodotto.

Alla fine del 2022, poi, il prezzo è stato aumentato da 99 a 149 dollari con l’introduzione del Nothing Ear (stick) a 99 dollari e un “aumento dei costi” che ha non ha fatto certamente bene alla periferica. Non è chiaro a quale prezzo Ear (2) verrà lanciato alla fine di questo mese.

Come già anticipato non ci sono al momento altre notizie su questa periferica, ma la pagina di destinazione per la live-steam di presentazione, e i post sui social media, menzionano “Suono migliore” e “Migliore chiarezza” come punti di forza per gli auricolari.

L’evento di lancio su Nothing Ear (2) si segue su atnothing.tech a partire dal 22 marzo alle 16:00 italiane. Per quanto riguarda invece il prossimo smartphone Nothing e Qualcomm hanno annunciato da MWC 2023 che funzionerà con processore Qualcomm Snapdragon serie 8, quindi si tratterà di un terminale di fascia più alta rispetto al medio gamma Phone (1) che funziona con Snapdragon 778G+.

Per Notingh Phone il link da seguire è direttamente questo.