Apple farà l’iPhone SE 2: sarà più grande

Tanti, tantissimi, lo hanno desiderato, e questa volta potrebbe arrivare sul serio: iPhone SE 2, il successore dell’ultimo degli iPhone più tascabili e maneggevoli in assoluto, secondo quanto sostengono diverse fonti sarebbe in fase di progettazione.

Come già previsto ad aprile (e di nuovo a maggio) dovrebbe essere presentato intorno alla primavera del prossimo anno ma potrebbe perdere la caratteristica che più si potrebbe desiderare in un iPhone targato “SE”: le dimensioni.

Sebbene alcuni designer hanno già provato a immaginarlo con lo stesso fattore di forma ma con uno schermo a filo che potrebbe così risultare più grande di 4 pollici senza però aumentare le dimensioni complessive del telefono, secondo quanto spiega il Nikkei Asian Review dovrebbe avere invece forma e dimensioni simili a quelle di iPhone 8 (telefono che tra l’altro Apple starebbe ancora producendo in India, ndr).

Quindi presumibilmente schermo da 4.7” o giù di lì e dimensioni, prendendo in esame quelle di iPhone 8, vicine ai 138,3 mm di lunghezza, 67,1 mm di larghezza e 7,1 mm di spessore. iPhone SE, per paragone, ha uno schermo da 4” e dimensioni pari a 123,8 mm x 58,6 mm x 7,6 mm.

Secondo le indiscrezioni al suo interno monterà la maggior parte dei componenti che avrà la linea di iPhone 2019 che Apple presenterà il 10 settembre ma monterà uno schermo LCD per contenere i costi di produzione, presumibilmente aiutando così Apple a spingere le vendite dei propri smartphone (noi, a proposito, lo avevamo già detto) nel periodo successivo alle festività, dove solitamente accusa il primo calo.

Non è detto però che iPhone SE 2 (o iPhone XE, come suggerivano le voci di qualche mese fa) riesca in questo intento o che questo sia l’obiettivo per cui Apple lo sta rifinendo nei suoi laboratori: potrebbe ad esempio essere semplicemente pensato per portare il crescente business dei servizi Apple ad un più vasto parco di utenti proprio grazie al prezzo di vendita inferiore se confrontato a quello che avrà la linea 2019 in arrivo.