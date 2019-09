Asus ProArt Display PA32UCG con HDR 1600 è anche un hub Thunderbolt 3 per ottimizzare i workflow video

Presentato ad IFA 2019 in un evento per la stampa ASUS ProArt Display PA32UCG è il primo display professionale al mondo HDR 1600 a 120Hz e frequenza di aggiornamento variabile.

È dotato di risoluzione UHD 4K, retroilluminazione mini LED e offre luminosità e accuratezza cromatica da leader del settore per i workflow più impegnativi quali quelli tipici di registi, broadcaster e sviluppatori di videogiochi. ProArt Display PA32UCG è pre-certificato VESA per DisplayHDR 1400, lo standard più recente ed elevato del settore per le prestazioni HDR.

Dotato di 1.152 mini LED retroilluminati con local dimming che consentono una luminosità full-screen di 1.000 nits, un picco di luminosità di 1.600 nits e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, ProArt Display PA32UCG offre eccezionali prestazioni high-dynamic range (HDR) e supporta tutti i principali standard HDR, tra cui Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) e HDR10.

ProArt Display PA32UCG dispone anche della tecnologia quantum dot, che consente di visualizzare un’ampia gamma di colori con copertura dello spazio colore DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec 709 e Rec 2020.

Grazie ad una profondità del colore reale di 10 bit e un processo di pre-calibrazione del colore di fabbrica a tre livelli, ProArt Display PA32UCG offre così colori incredibilmente accurati (Delta-E <1) già da subito ed in più la tecnologia ProArt Hardware Calibration con scrittura del profilo direttamente nel display, garantendo la più assoluta precisione nel tempo, con prestazioni sempre costanti e affidabili.

L’Adaptive-Sync consente una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 48–120Hz che elimina artefatti visivi, tearing e motion blur, rendendo ProArt Display PA32UCG un alleato anche per i workflow più impegnativi tipici nello sviluppo dei videogiochi.

Inoltre, il display offre una connettività avanzata con due porte Thunderbolt™ 3, una DisplayPort e tre porte HDMI, nonché un hub USB integrato che consente ai creativi di collegare un’ampia varietà di dispositivi e godere anche della massima velocità di trasferimento anche con memorie esterne ultraveloci.