Apple forse ripristinerà la Mela illuminata nei futuri MacBook

Apple starebbe prendendo in considerazione la possibilità di rimettere la Mela colorata sulla scocca posteriore del display dei futuri MacBook, un elemento distintivo che ha smesso di sfruttare dal 2015, usando al posto della Mela illuminata un logo dal colore uniforme, “spegnendo” la luce.

La possibilità che Apple ripristini il logo della Mela morsicata che si illumina sulla scocca, si evince da un nuovo brevetto registrato dalla Casa di Cupertino. Lo riferisce il sito Patently Apple, spiegando che il brevetto in questione è stato registrato a maggio del 2022, e svelato dal Patent and Trademark Office statunitense la scorsa settimana.

Nelle varie implementazioni indicate nel brevetto intitolato “Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures”, uno degli esempi non lascia dubbi e nella documentazione si evidenzia la possibilità di includere un logo nella parte posteriore della scocca (quella che sta rivolta verso terzi). “Il logo o altre strutture nel dispositivo possono essere provviste di una retroilluminazione parzialmente riflettente”, una sezione nella quale collocare “un logo” […] dall’aspetto brillante, bloccando allo stesso tempo dalla vista componenti interni”.

Nel brevetto si evidenzia ancora la possibilità di usare sottili strati di rivestimenti con i quali ottenere i riflessi voluti, tenendo conto del “desiderato spettro di trasmissione della luce visibile e del desiderato spettro di assorbimento della luce visibile”.

Il sito Macrumors ricorda che il primo portatile Mac con la Mela illuminata al centro della scocca posteriore del display è stato il PowerBook G3 presentato nel 1993, idea sfruttata successivamente per tutti i notebook prodotti per i successivi 16 anni. L’unico cambiamento apportato dopo il primo PowerBook è il capovolgimento del logo della Mela, in modo da renderlo a chi osserva il portatile (la Mela risulta “a testa in giù” quando il Mac è chiuso ma viysa correttamente quando il Mac è aperto, in modo tale da essere vista da chi siede di fronte o vicino).

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.