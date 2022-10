Lenovo P11 Plus, tablet 11″ con connettività 5G in sconto

Se vi serve un tablet per lavorare o per passare il tempo navigando alla super-velocità del 5G e non volete spenderci una fortuna allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sul Lenovo P11 Plus, che vi permette di risparmiare il 38%.

Nome in codice Lenovo TB-J607Z, si tratta di un ottimo tablet anche dal punto di vista delle specifiche tecniche: monta infatti un processore octa-core Snapdragon 750G affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di capacità su chip di tipo UFS 2.1 che promette una alta velocità nella trasmissione dei dati.

Lo schermo è un pannello LCD da 11 pollici con risoluzione 2K a 2.000 x 1.200 pixel e luminosità massima pari a 400 nits, comodo da leggere quindi anche all’aperto. E’ alimentato da una batteria da 7.700 mAh con tecnologia di ricarica Quick Charge 3.0 tramite USB-C e complessivamente è spesso solo 7,9 millimetri e pesa poco più di mezzo chilo.

Lato multimediale monta quattro speaker da 1.5 Watt prodotti da JBL supportati dalla tecnologia Dolby Atmos e due microfoni per le videochiamate in HD, una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus e flash LED per la scansione dei documenti e una frontale con tecnologia di scansione facciale per il riconoscimento del volto.

Con sistema operativo Android, è completo di modulo WiFi a 2.4 e 5.0 GHz e Bluetooth 5.1, ed è certificato IP52 quindi resiste a schizzi d’acqua e infiltrazioni di polvere. E come accennato in apertura, presenta un vano per le schede SIM con supporto alla tecnologia 5G.

Normalmente il tablet Lenovo P11 Plus costa 439,42 euro ma al momento l’offerta in corso come dicevamo vi permette di risparmiare il 38%, andandolo quindi a pagare 268,04 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.