iPhone, rischio calo di produzione nella più grande fabbrica Foxconn

La produzione di iPhone nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, una delle più grandi fabbriche del mondo di smarpthone, potrebbe diminuire fino al 30% il mese prossimo a causa dell’inasprimento delle restrizioni COVID-19 in Cina.

Gli ultimi report indicano che il principale stabilimento Foxconn di Zhengzhou, che impiega circa 200.000 persone, è stato colpito da severi blocchi dopo un’epidemia nella fabbrica. Mentre in precedenza Ming Chi Kuo prevedeva impatto nullo o limitato sulla produzione iPhone, ora un report più recente indica che la produzione complessiva di iPhone dello stabilmento potrebbe dimunire del 30% tra novembre e dicembre.

Non è chiaro quanti casi siano stati identificati, ma l’epidemia ha costretto il personale a blocchi sul posto di lavoro, con conseguenti disordini: c’è chi avrebbe addirittura tentato la fuga saltando una recinzione per uscire dall’impianto. Foxconn ha annunciato che chiunque lo desidera puà lasciare lo stabilimento, mettendo a disposizione anche un servizio di trasporto. Per incentivare il maggior numero di lavoratori a rimanere la società offre compensi aggiuntivi che arrivano fino al 20% dello stipendio mensile.

Foxconn sta lavorando per aumentare la produzione di iPhone in un’altra fabbrica nella città di Shenzhen, così da compensare il deficit, come riferito a Reuters da persone con conoscenza diretta della questione. Una seconda fonte ha dichiarato che molti lavoratori sono rimasti nello stabilimento di Zhengzhou e che la produzione continua.

La scorsa settimana, Foxconn ha annunciato che stava vietando le mense nello stabilimento di Zhengzhou e avrebbe richiesto ai lavoratori di mangiare nelle rispettive stanze. Allo stesso tempo, la società taiwanese ha riferito che stava mantenendo la normale produzione mentre aumentava l’assemblaggio di iPhone 14 prima del periodo natalizio.

Le località in Cina continuano ad affrontare la rigida politica zero-COVID del presidente Xi Jinping, che impone misure rigorose, dai test regolari e restrizioni di viaggio ai blocchi su larga scala. Le fabbriche sono di solito in grado di continuare a operare in un sistema “chiuso” in cui il personale vive e lavora in loco, ma gli accordi hanno causato vari problemi, compresi i lavoratori che esprimono rabbia sui social media per il loro trattamento e le condizioni di vita.

