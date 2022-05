Apple prepara una rete di satelliti per iPhone con Globalstar

Per il momento sono sospetti informati basati su indizi concreti, ma se le ipotesi di alcuni analisti si dimostrassero fondate, si tratterebbe di una notizia bomba: Apple starebbe preparando una nuova rete di comunicazioni satellitari per iPhone collaborando con Globalstar.

Naturalmente negli annunci ufficiali di Globalstar il nome di Apple non compare mai: il misterioso cliente viene descritto come un «Grande cliente globale» e deve anche essere molto ricco, come rileva Quartz. Questo perché in precedenza la stessa misteriosa entità ha già sborsato 430 milioni di dollari, esclusivamente per «Valutare» il potenziale servizio.

Globalstar ha dichiarato che collabora con il cliente fin dal 2020 per «La valutazione di un potenziale servizio che utilizza alcune delle nostre risorse e capacità». Alcuni mesi fa il «potenziale cliente» ha messo a disposizione oltre 300 milioni di dollari per finanziare l’acquisto di 13 satelliti. Infine è di questa settimana l’annuncio di Globalstar dell’accordo con un «Grande cliente globale» per costruire una nuova rete di comunicazioni.

Anche se la società ha già lavorato con Nokia e Qualcomm, il collegamento degli analisti tra Globalstar e Apple è suggerito anche dalle anticipazioni sulla tecnologia per comunicazioni satellitari indicate già nel 2021 in iPhone 13 e poi non arrivata, ed ora prevista in iPhone 14 di quest’anno o successivi.

Finora Globalstar non è riuscita a ottenere il successo commerciale sperato, ma possiede una licenza per operare su un prezioso spettro di licenze ed offre servizi di telecomunicazioni via satellite a bassa larghezza di banda, ideali per messaggi di testo e anche per lo scambio di dati per dispositivi connessi e Internet of Things.

Apple può integrare questa tecnologia in iPhone e forse anche in Apple Watch per permettere agli utenti di inviare messaggi di testo anche fuori dalla copertura degli operatori, in località remote, per SOS ed emergenze.

In base alle infrastrutture Globalstar esistenti, alcuni analisti prevedono che almeno inizialmente le comunicazioni satellitari potrebbero non supportare le telefonate da iPhone via satellite. Ma se si tratta davvero di Apple, la nuova rete di comunicazioni servirà anche a questo. Le immagini di questo articolo sono di Globalstar.

