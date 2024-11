Apple si è comprata Pixelmator

Pubblicità

Apple si è accordata con gli sviluppatori di Pixelmator, e la Casa di Cupertino è ora titolare dei vari applicativi di questa software house che da anni si è fatta notare per la bontà dei suoi prodotti (qui la nostra intervista agli sviluppatori)., in particolare per il pluripremiato Pixelmator Pro, software per l’editing e il ritocco delle immagini.

L’acquisizione, soggetta ad approvazione da parte di organismi di regolamentazione, è stata annunciata dagli sviluppatori di Pixelmator Team.

“Ci siamo ispirati a Apple dal primo giorno, realizzando i nostri prodotti con la stessa focalizzazione nitida su design, facilità d’uso performance”, scrivono gli sviluppatori di Pixelmator. “Guardando indietro, è incredibile ciò che un piccolo gruppo di persone motivate è stato in grado di ottenere nel corso degli anni da Vilnius, in Lituania. Ora avremo la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più vasto, e avere ancora maggiore impatto sulle vite delle persone creative in tutto il mondo”.

Come accennato, Pixelmator riferisce che l’accordo per l’acquisizione da parte di Apple è in attesa dell’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione. Al momento non sono previsti “cambiamenti materiali” per Pixelmator Pro, Pixelmator per iOS e le app Photomator. “Rimanete sintonizzati per avvincenti aggiornamenti in arrivo!”, scrivono ancora gli sviluppatori, ringraziando i clienti per i 17 anni di supporto: “Il vostro feedback ha avuto un ruolo importante per modellare le nostre app in quello che sono adesso. Entrando in questo nuovo capitolo, non vediamo l’ora di mostrarvi cosa c’è dopo”.

Non è chiaro cosa intende fare Apple con questi pluripremiati software, frutto inizialmente dal lavoro di due fratelli, Saulius Dailide e Aidas Dailide. Cupertino Portrebbe rilanciare le varie app con nomi diversi, integrare funzioni nell’app Foto, arricchiare altri applicativi. Ne sapremo di più nei mesi a seguire…

