Apple aggiunge 9 funzionalità al sito web dedicato ad iCloud

Apple ha aggiornato alcune delle funzionalità offerte da icloud.com, il sito che permette di visualizzare le informazioni archiviate in iCloud (es. Calendario, Promemoria, Contatti, iCloud Drive, Note, documenti keynote, Pages e Numbers, ecc.).

Con l’ultimo aggiornamento di iCloud.com sono state implementate funzionalità in precedenza viste sugli ultimi sistemi operativi.

La Modalità Scura permette di abbinare automaticamente le impostazioni del dispositivo a uno schema di colore in modalità chiara o scura.

La personalizzazione dello sfondo permette di scegliere tra colori diversi sulla home page (per selezionare un nuovo sfondo, basta scorrere la home page fino in fondo, quindi fare click su “Personalizza” per scegliere colore e riquadro).

Il Calendario di iCloud vede supporto e design aggiornato. iCloud Drive offre la “vista condivisa” permettendo di visualizzare i file condivisi con l’utente nella scheda Vista condivisa.

Per quanto riguarda Foto su iCloud, ora è possibile la navigazione più rapida: si può passare rapidamente a un mese o un anno nella libreria cliccando sull’icona del calendario; è possibile modificare data, ora e posizione delle foto nella sezione Informazioni e nuove opzioni del riquadro permettono di visualizzare un album nel riquadro Foto sulla home page.

Le Note in evidenza permettono di accedere alle note importanti, mettendole in evidenza in cima all’elenco. Su Mac si può fare click con il tasto CtrI o il tasto destro del mouse per modificare le note in evidenza. È possibile scegliere di mostrare le note in evidenza oppure di mettere in evidenza nuove note direttamente nel riquadro Note sulla home page.

Novità anche per Promemoria, con la possibilità di creare nuovi elenchi di promemoria per tenere organizzate le attività e completare i promemoria ricorrenti.

Apple ha recentemente aggiornato Termini e condizioni di iCloud. A questo indirizzo vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere su iCloud (a cosa serve, come si usa, su quali dispositivi funziona, ecc.).