Apple sta aggiornando Termini e Condizioni di iCloud

In concomitanza dell’imminente arrivo dei nuovi sistemi operativi (iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, ecc.), alcuni utenti stanno ricevendo una notifica con la richiesta di accettare i nuovi Termini e Condizioni di iCloud.

Su macOS, ad esempio, i nuovi Termini e condizioni possono essere accettati aprendo Impostazioni di Sistema, da qui cliccando sulla voce “Suggerimento Apple account” (a sinistra) e poi facendo click (nella sezione a destra della finestra) sul pulsante “Termini e condizioni”: appare una finestra con i termini e bisogna selezionare l’opzione “Ho letto e accetto i termini e le condizioni” per accettare.

Termini e Condizioni fanno riferimento a un contratto legale tra l’utente e Apple e consentono di regolare l’uso dei prodotti, di software, servizi, dei siti web iCloud. Accettando l’utente conferma di avere compreso l’applicazione delle condizioni ove decide di accedere al servizio e farne uso.

Apple è in questo caso un fornitore di servizi, e l’utente può sfruttare iCloud per archiviare contenuti personali (quali contatti, calendari, foto, note, promemoria, documenti, dati delle app e email iCloud) e renderli accessibili su dispositivi e computer compatibili, oltre che determinati servizi di localizzazione.

iCloud (qui vi spieghiamo in dettaglio cos’è) si attiva in automatico quando l’Utente usa dispositivi con iOS ed esegue l’accesso con il proprio ID Apple per la configurazione, a meno che non stia effettuando l’aggiornamento e abbia scelto in precedenza di non abilitare iCloud.

Apple spiega che, se l’utente lo desidera, è possibile disattivare iCloud da Impostazioni. Quando iCloud è abilitato, i contenuti verranno archiviati automaticamente da Apple sui server di Apple o di fornitori di altre aziende per i periodi di tempo e alle condizioni stabiliti nel Contratto in questione, affinché l’Utente possa accedervi in un secondo momento o trasmetterli in modalità wireless ad altri dispositivi o computer su cui è abilitato iCloud.

Non sappiamo cosa cambia rispetto a prima, ma alla fine del testo (che è possibile scorrere e leggere prima di accettare) è riportata l’indicazione “16 settembre 2024” come data dell’ultimo aggiornamento di questo documento legale (riferimento alla data di uscita dei nuovi sistemi operativi).