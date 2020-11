Apple brevetta un sistema di proiezione laser interattivo

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple relativo a un sistema di proiezione che può funzionare da desktop e mostrare una tastiera illuminata o un controller da gioco virtuale; il sistema di proiezione può funzionare con visori per la Realtà Aumentata mostrando tastiere fluttuanti o altri oggetti virtuali con i quali inetragire, e sfruttato anche per offrire presentazioni interattive su schermi o muri.

Nel brevetto, riferisce il sito PatentlyApple, si fa riferimento a “dispositivi, sistemi e metodi” per individuare l’input dell’utente da un dispositivo elettronico che può essere un dispositivo touch dal quale applicare pressione ad elementi mostrati su una superficie, tenere conto di gesture e così via.

La superficie di input può essere separata dal resto dell’elettronica e allo scopo si può usare un computer per proiettare sullo schermo l’immagine di una tastiera o altri elementi per l’input. L’immagine proiettata può ovviamente essere scalata e adattata in vari modi. Tra i possibili target di un sistema del genere cisono le aziende ma anche le scuole; rispetto ad un tradizionale videoproiettore, il sistema di Apple permette di interagire con le immagini mediante touch, un puntatore ad hoc o la Apple Pencil. La superficie sulla quale avviene la proiezione può essere persino sferica: il sistema di proiezione scansiona inizialmente la destinazione sulla quale proiettare le immagini, creando una mappa e permettendo di “avvolgere” la destinazione in vari modi.

Tra i vari esempi d’uso citati nel brevetto, l’uso come accessorio di un dispositivo dedicato alla Realtà Aumentata/Realtà Virtuale e la possibilità di usare tastiere fluttuanti e altri controller indossando un visore dedicato. Il brevetto è stato scovato in questi giorni ma la registrazione presso il Patent Office statunitense è avvenuta nel secondo trimestre dello scorso anno.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere quanto indicato nel brevetto arriverà, se si tratta solo di un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.