Apple è quarto costruttore di portatili al mondo nel terzo trimestre 2020

La domanda di computer e anche di notebook rimane alta per le esigenze di lavoro e scuola da casa: Apple cresce più del mercato ma rimane il quarto costruttore di portatili al mondo nel terzo trimestre 2020.

La multinazionale di Cupertino ha spedito 6 milioni di portatili nel periodo in esame, contro i 4,3 milioni dello stesso trimestre nel 2019, registrando così una crescita del 39%. Complessivamente il mercato dei notbook conta 62,2 milioni di spedizioni contro i 46,2 milioni dello scorso anno, con una crescita di mercato del 34%.

Tra i cinque costruttori Top 5 la crescita più sostenuta è registrata da HP che segna +43% con 14,7 milioni di unità, un risultato che permette ad HP di superare Lenovo per la prima volta da diversi anni a questa parte, diventando così il primo costruttore al mondo. Comunque Lenovo, che segna una crescita del 25% con 14,6 milioni di unità, si piazza al secondo posto a distanza ravvicinata da HP. Dell cresce con una percentuale pari a quasi la metà di quella del mercato, al 18%, ma rimane al terzo posto.

Crescendo più del mercato aumenta la quota totale di Apple che passa dal 9,3% dello scorso anno al 9,7%. Secondo gli analisti di Strategy Analytics il mercato e i singoli costruttori avrebbero potuto fare anche meglio di quanto osservato, questo perché la domanda di portatili rimane ancora sostenuta, generando problemi sulle unità disponibili e anche sul mercato delle componenti.

Ricordiamo che a commento dei risultati fiscali dell’ultimo trimestre Tim Cook ha dichiarato che Apple sta facendo tutto il possibile per produrre quanti più computer e dispositivi per soddisfare la maggiore domanda generata dall’esigenza degli utenti per lavorare e studiare da casa. Il Ceo di Cupertino ha però dichiarato che questa situazione si traduce in tempi di attesa lunghi per chi acquista Mac, iPhone, iPad e anche Apple Watch.

Apple è quarto costruttore al mondo di portatili nel terzo trimestre 2020, quindi con macchine tutte Intel: nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1 le cui vendite ricadono interamente nell’ultimo trimestre di quest’anno, che per Apple corrisponde al primo trimestre fiscale del 2021.