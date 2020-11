Smartphone Android in sconto su eBay: ecco i cinque migliori per qualità prezzo

Su eBay continuano numerose offerte e sconti su smartphone, così da darvi il tempo di acquistare i vostri regali di natale, senza dover arrivare a ridosso delle feste impreparati, magari con l’ansia di non trovare quel che cercavate e, soprattutto, con la paura che il corriere non faccia in tempo a consegnarvi l’oggetto. Per questo ve ne segnaliamo cinque smartphone Android low cost, ma che non rinunciano certamente a caratteristiche tecniche d’eccezione.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Il primo degli smartphone che vi consigliamo è lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, proposto nella versione 6GB RAM, 128GB ROM a 269,99 euro. Ricordiamo che il terminale ha un peso contenuto in 192 grammi. Offre uno schermo da 6.57 pollici e una CPU Qualcomm Snapdragon 765G. A livello di autonomia monta una batteria da 4160mAh, con supporto alla ricarica rapida 20W. Camera Posteriore da 48MP + 3 altri sensori, mentre la camera frontale è da 16MP. Clicca qui per acquistalo a 259,99 euro.

Samsung Galaxy A20E



Lo spessore di 8.4mm è contenuto e rende questo Samsung Galaxy A20e molto interessante. Samsung Galaxy A20e è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Dispone di un enorme display Touchscreen da 5.8 pollici con una risoluzione di 1560×720 pixel non particolarmente elevata. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy A20e non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Lo spessore di 8.4mm è contenuto e rende questo Samsung Galaxy A20e molto interessante. Si acquista a 129,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Xiaomi Redmi 9

Tornando sul palcoscenico Android, anche Xiaomi Redmi 9 potrebbe essere tra le scelte migliori. Si tratta di un entry level, ma che non rinuncia a 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata, con una quad camera posteriore basata sull’AI e schermo da 6.53 pollici, naturalmente con risoluzione Full HD+. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, mentre per acquistarlo al prezzo di 137,99 euro il link da seguire è questo.

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z è uno smartphone Android completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.59 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Huawei P Smart Z sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Questo Huawei P Smart Z offre una fotocamera da ben 16 megapixel che permette al Huawei P Smart Z di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 4619×3464 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 8.9mm è contenuto e rende questo Huawei P Smart Z molto interessante. Si acquista da qui a 139,99 euro.

OPPO A5 2020

Oppo A5 (2020) è un smartphone Android dotato di schermo da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch a forma di goccia. Gode di un modulo LTE 4G e di un SoC Qualcomm Snapdragon 665 con Game Boost 2.0. Quadrupla fotocamera posteriore da 12MP (f / 1.8) + 8MP (f / 2.25) + 2MP (f / 2.4) + 2MP (f / 2.4). Singola fotocamera anteriore da 8MP (f / 2.0). Batteria da 5000 mAh con supporto al Reverse Charging. Il sistema operativo è Android Pie 9 con personalizzazione software ColorOS 6.0.1, naturalmente con tutti i servizi Google e lingua italiana. La memoria è da 3 GB di Ram e 64 GB di storage interno. Memoria espandibile tramite Micro SD fino a 256 GB. Al momento costa 129,99 euro su eBay.