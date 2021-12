Apple ha in cantiere iPhone SE 2022 e un altro nel 2023

Per mesi le anticipazioni sul prossimo iPhone SE economico si sono alternate spesso in contrasto tra loro, ma ora analisti e fornitori Apple sembrano puntare finalmente nella stessa direzione, per lo più indicata dall’attendibile Ming Chi Kuo: Apple sta lavorando a un nuovo iPhone SE 2022 con design simile a quello attuale a cui seguirà un altro modello completamente rinnovato nel 2023.

Per il modello a noi più vicino Kuo anticipa uno schermo sempre da 4,7” come il modello attuale, supporto per 3GB di RAM e un processore più recente e potente che potrebbe essere lo stesso Apple A15 che Apple impiega negli iPhone e iPad di ultima generazione. Anche il design e la presenza del tasto Home fisico sembra rimarranno identici.

Tra le novità più importanti rientra il supporto alle reti cellulari 5G, in arrivo per la prima volta nello smartphone più economico di Apple. Per questa ragione diverse società di analisi attendono questo modello perché permetterà finalmente ad Apple di competere meglio con i modelli Android 5G di fascia media. Ad esempio TrendForce indica che iPhone SE 2022 arriverà entro il primo trimestre del prossimo anno, presumibilmente quindi entro la fine del mese di marzo.

Anche i movimenti dei fornitori Apple sembrano confermalo con ordinativi e scorte in crescita per iniziare la produzione e le consegne che però vengono più genericamente indicate entro la prima metà del 2022, come segnala DigiTimes. Ming Chi Kuo anticipa poi un iPhone SE di quarta generazione con schermo più grande e supporto per 4GB di memoria RAM per il 2023, via AppleInsider. Anche se l’analista non offre per ora indicazioni sul design, molti ritengono che questo sarà il modello che dirà addio al tasto Home fisico e che potrebbe riprendere chassis e forme di iPhone XR.

