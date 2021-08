Lenovo LP1S, gli auricolari che sembrano AirPods Pro a 7,85 euro

Se volete fare i fighi mettendovi alle orecchie un paio di auricolari senza fili che sembrano in tutto e per tutto gli AirPods Pro spendendo però pochissimo, non fatevi sfuggire l’offerta combinata sui Lenovo LP1S che, tra offerta lampo e codice sconto, vi costano 7,85 euro.

Assodato che esteticamente sono la copia spudorata degli auricolari di Apple, per quanto riguarda le specifiche tecniche non sono comunque male: utilizzano il chip Bluetooth con la più recente tecnologia 5.0, quindi offrono un’ottima stabilità del segnale a fronte di consumi ridotti. Nello specifico infatti la batteria del singolo auricolare, da 40 mAh, promette fino a 12 ore di utilizzo ininterrotto per telefonate o in ascolto musicale oppure 120 ore di autonomia in standby.

La custodia, anche questa esteticamente sovrapponibile a quella di Apple, incorpora invece una batteria da 250 mAh che si ricarica completamente in un’ora e mezza e permette di ricaricare gli auricolari quando vengono riposti al suo interno. E’ dotata di alcuni indicatori LED che consentono di conoscere la percentuale di energia residua nella batteria a colpo d’occhio e presenta una porta USB-C per la ricarica.

Questi auricolari sono certificati IPX4, quindi resistono al sudore e alla pioggia e utilizzano driver da 10 millimetri. La superficie esterna è touch, consentendo così di controllare la riproduzione musicale, gestire le telefonate e interagire con l’assistente vocale semplicemente sfiorandoci sopra il polpastrello. I microfoni sono accompagnati da una tecnologia di riduzione del rumore per migliorare l’ascolto durante le telefonate.

Ora, veniamo al prezzo: normalmente costano 37,36 euro ma attualmente è attiva un’offerta lampo che li fa pagare la metà, ovvero 18,68 euro. Tuttavia se inserite il codice MLPS nel carrello prima dell’acquisto ottenete un ulteriore sconto-sullo-sconto, pari al 58%, che vi permette di pagarli 7,85 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.