Altoparlante Bluetooth con anelli LED e diffusione a tutto tondo a 59,99 euro spedizione inclusa

Se cercate un altoparlante diverso da tutti gli altri è arrivato il momento di acquistare, grazie ad uno sconto, Soundcore Flare 2 di Anker che ricalca, seppur lontanamente, la filosofia di HomePod di Apple, per irradiare il suono in tutta la stanza, attorno all’ascoltatore. Al momento, grazie ad un codice lo pagate solo 59,99 euro spedizione inclusa.

SoundCore Flare 2 è un altoparlante che fa parte della famiglia di prodotti Anker Innovations, in grado di diffondere un suono a trecentosessanta gradi per tutte le persone nella stanza, che avranno così un biglietto in prima fila per l’ascolto o la visione di contenuti. Il cuore dei dispositivo sono i due altoparlanti full range puntati in direzione opposta, coadiuvati da altri due radiatori passivi.

Tra le altre tecnologie di cui si serve l’altoparlante, di cui abbiamo parlato in maniera più approfondita attraverso una recensione, quella che l’azienda chiama PartyCast, grazie alla quale è possibile collegare tra loro fino a 100 Anker Flare 2 per farli suonare e lampeggiare all’unisono, il che dovrebbe essere un vero spettacolo sia per le orecchie che per gli occhi.

Ad esaltare l’estetica dell’altoparlante, rendendolo più aggressivo, ci sono infatti due anelli di LED sulla parte inferiore e superiore, che si illuminano e pulsano a ritmo di musica per un’esperienza audiovisiva più coinvolgente, con svariate modalità personalizzabili che aiutano a regolare il mood e l’atmosfera per ogni occasione.

Anker Flare 2 come diversi degli altri speaker della società utilizza l’app Soundcore, che permette di personalizzare il suono e l’illuminazione di Flare 2 tramite smartphone o tablet. La protezione IPX7 permette all’altoparlante di resistere a schizzi, pioggia e perfino ad immersione completa in acqua. Ed ha una porta USB-C per la ricarica rapida, il che non guasta.

Se siete interessati all’acquisto lo trovate su Amazon al prezzo di 80 euro ma se inserite il codice UDVGJFFM nel carrello lo potete comprare con uno sconto di 20 euro, perciò pagandolo soltanto 59,99 euro spedizione inclusa.