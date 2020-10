Apple ha rilasciato il trailer del documentario di Bruce Springsteen “Letter to You”

La musica, il palco, la band, la vita di Bruce Springsteen sono al centro del documentario “Letter To You” di Apple TV+. Con immagini inedite d’epoca e filmati più recenti, il documentario offre uno sguardo completo e intimo sulla vita di Springsteen. Il documentario debutterà il 23 ottobre, nello stesso giorno in cui è previsto il lancio del nuovo album del musicista e da qualche giorno Apple ne ha rilasciato il trailer.

“Letter To You” offre immagini indelebili della storia della musica, tra cui quelle di Springsteen mentre suona per la prima volta, 35 anni fa, “Born in the USA”, le registrazioni del nuovo album in studio, video d’archivio inediti e la presentazione personale del nuovo album da parte dello stesso Springsteen.

Il documentario, scritto da Springsteen e diretto dal suo collaboratore Thor Zimny, il documentario è un tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che essa ha avuto nella vita di Springsteen.

Molti utenti dovranno decidere se rinnovare a pagamento l’abbonamento regalato per un anno da Apple. Si tratta di coloro che hanno potuto usufruire dell’offerta dell’azienda di Cupertino dedicata a tutti coloro che hanno acquistato un dispositivo Apple.

Non è la prima volta che Bruce Springsteen sceglie Apple per raccontarsi: quando, nel 2016, è stato pubblicato il libro di memorie Born to run, Bruce Springsteen ha concesso un’intervista a Eddy Cue di Apple nell’Apple Store di SoHo a New York (Macitynet ne ha parlato in questo articolo).

Questo documentario è uno dei contenuti aggiunti questo autunno su Apple TV+. Apple ha annunciato che ci saranno nuovi show, film e documentari ogni due settimane.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.